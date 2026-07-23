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中市府驗過幾次中聯油脂砲火再起 綠議員參選人指鄭照新玩文字遊戲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
綠營台中市北區市議員參選人簡嘉佑批評副市長鄭照新在玩文字遊戲。圖／取自簡嘉佑臉書
綠營台中市北區市議員參選人簡嘉佑批評副市長鄭照新在玩文字遊戲。圖／取自簡嘉佑臉書

中聯油脂致癌油引發食安事件社會高度關注，綠營質疑台中市政府長期沒有針對中聯的食用油檢驗。雖然副市長鄭照新今天指出，中聯油脂2022年以來已驗18次，不是沒有驗，又引起綠營台中市北區市議員參選人簡嘉佑批評，那是在玩文字遊戲。

簡嘉佑指出，中聯油脂近5年來的18次檢驗中，除了1次是中央與地方聯合稽查外，其餘17次皆為「業者自行送驗」。這充分證明台中市政府近年來未曾主動對中聯油脂發動抽驗，完全依賴中央介入與業者自律，鄭照新的說法完全是「烏龍踅桌」、混淆視聽。

他也砲打民眾黨市議員江和樹，說江在收到市府資料後，便輕率下定論稱「市府有在檢驗，且有完整稽查與抽驗紀錄」他質疑，江議員急著幫市府洗白，根本是枉費在野黨應有的監督天職。

簡嘉佑說，中聯油脂作為全台三大油脂廠之一，台中市政府對其稽查密度與抽驗頻率顯然嚴重不足，直言「笨蛋，問題在中聯！」實在無法認同在野黨議員看到市府給的資料就輕輕放過。

簡嘉佑呼籲市府團隊，「特別是鄭照新副市長，切勿再以文字遊戲掩飾盧市府的失職」不過他也表示，樂見民眾黨終究回歸理性，提出「希望中央、地方與業者共同合作解決問題」的觀點，而這正是民進黨在食安問題的主張。簡嘉佑也建議江和樹不妨公開宣布「民眾黨不參加蔣萬安的凱道政治秀」，展現理性的監督態度。

中聯 中聯油脂 鄭照新

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