中市府驗過幾次中聯油脂砲火再起 綠議員參選人指鄭照新玩文字遊戲

中聯油脂致癌油引發食安事件社會高度關注，綠營質疑台中市政府長期沒有針對中聯的食用油檢驗。雖然副市長鄭照新今天指出，中聯油脂2022年以來已驗18次，不是沒有驗，又引起綠營台中市北區市議員參選人簡嘉佑批評，那是在玩文字遊戲。

簡嘉佑指出，中聯油脂近5年來的18次檢驗中，除了1次是中央與地方聯合稽查外，其餘17次皆為「業者自行送驗」。這充分證明台中市政府近年來未曾主動對中聯油脂發動抽驗，完全依賴中央介入與業者自律，鄭照新的說法完全是「烏龍踅桌」、混淆視聽。

他也砲打民眾黨市議員江和樹，說江在收到市府資料後，便輕率下定論稱「市府有在檢驗，且有完整稽查與抽驗紀錄」他質疑，江議員急著幫市府洗白，根本是枉費在野黨應有的監督天職。

簡嘉佑說，中聯油脂作為全台三大油脂廠之一，台中市政府對其稽查密度與抽驗頻率顯然嚴重不足，直言「笨蛋，問題在中聯！」實在無法認同在野黨議員看到市府給的資料就輕輕放過。

簡嘉佑呼籲市府團隊，「特別是鄭照新副市長，切勿再以文字遊戲掩飾盧市府的失職」不過他也表示，樂見民眾黨終究回歸理性，提出「希望中央、地方與業者共同合作解決問題」的觀點，而這正是民進黨在食安問題的主張。簡嘉佑也建議江和樹不妨公開宣布「民眾黨不參加蔣萬安的凱道政治秀」，展現理性的監督態度。