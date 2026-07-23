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毒油影響層面廣大！蘇俊賓籲盡速資訊共享 不宜等待修法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
毒油影響層面廣大，桃園蘇俊賓籲資訊共享不宜等待修法。圖／聯合報系資料照
毒油影響層面廣大，桃園蘇俊賓籲資訊共享不宜等待修法。圖／聯合報系資料照

行政院會今討論食安修法，桃園副市長蘇俊賓在會中提到食安議題攸關民生，異常通報與資訊共享機制不宜等待修法，應盡速建置，才不會延誤緊急應變的重要時機，所謂「合格油品」重新上架前，也應依據品質劣化原因重新訂定上架標準，如果只是檢驗同一項目後倉促上架，很難確保問題不會一再發生。

行政院長卓榮泰回應，有關油品是否能重新上架，一定要確保沒有任何安全疑慮，應納入所有應考量項目，研議最妥善的處置方式。

蘇俊賓表示，以近期問題油品豆類原料問題為例，衛福部調查中聯去年就放寬黃豆允收標準，熱損率從0.5%變5%。熱損豆成因有很多，包含原料品質異常、儲存環境及製程異常等，因此在原料品質不穩定的背景下，值得關注的檢驗項目應不只一項。

蘇俊賓說，中聯的整體油品風險應該不只是苯駢芘(BaP)這個項目，多環芳香族碳氫化合物、真菌毒素、重金屬、酸價、過氧化價等油質劣化指標也應該考量納入重新上架評估項目。

蘇俊賓指出，食安法修正草案第42條規範食安事件下架範圍、執行程序與其「原因消失」後的處置方式，但這個「原因」定義不應過於狹隘，應該廣義探討。以中聯油品為例，政府著眼重點不應僅只苯駢芘超標與否，而是造成苯駢芘超標的原因消失了沒。若僅針對單一項目複驗合格就認定可上架，可能後續仍然會有其他檢驗項目超標，衝擊民眾對政府的信心。

他呼籲，食安事件通報稍有延遲就會造成更多問題產品流入市面，目前修法已納入第三方檢驗與即時通報機制，而中央跟地方食安資訊揭露與資料介接的平台建置也十分重要，守護食安要跟時間賽跑，這個項目不應等待修法，應儘速制定即時可用的規範與系統，讓民眾安心。

食安 修法 蘇俊賓

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