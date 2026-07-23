國民黨周六反毒油 要卓榮泰、石崇良下台

國民黨反毒油遊行要總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良下台！國民黨指出，致癌油案延燒多日，卓榮泰不願意承認食安監督失靈，又不願負起政治責任，黨中央呼籲民眾25日晚上5點到8點到凱道抗議。文傳會主委陳以信表示，台北市長蔣萬安是主要發起者，並得到立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人回應出席。

由於國民黨同日白天將舉行全代會，許多黨公職與縣市首長都會出席，下午的抗議也有望有很多縣市首長參加，民眾黨主席黃國昌也允諾會帶黨公職與會，外界預測應會有許多民眾響應。

綠傲慢態度難忍受

國民黨臉書近日發文指出，致癌油案延燒多日，只願意為行政機關「沒有第一時間查獲所有問題油批號」道歉，更令人憤怒的是，民進黨不但沒有展現同理心，反而一再以傲慢態度羞辱受害民眾，例如民進黨發言人吳崢說：「又不是我逼你吃」；新北市議員林秉宥發文譏諷「整群藍白如喪考妣上街遊行」，都讓人民無法忍受。

既然民進黨政府「逼我吃毒油，逼我上街頭」，那人民就要用行動回應這個傲慢的政府。國民黨表示，25日下午5點到晚上8點將舉行「我是人，我反毒台」大遊行，並提出三大訴求：總統賴清德正式向全民道歉、行政院長卓榮泰為食安風暴負起責任立刻下台、衛福部長石崇良為食安風暴負起責任立刻下台！

不以選舉為主軸

對於當天抗議的規劃，國民黨文傳會主委陳以信指出，包括舞台、場地、音響設備等，都在積極處理中；組織動員部分，黨中央與各縣市首長，都會想辦法號召更多民眾上街頭，由於活動是在凱道舉辦，蔣萬安也是主要發起者之一，相信台北市府也會盡量的號召更多群眾一起上街頭，而且現在還有數位台北市議員參選人正在凱道上絕食，希望能夠喚起更多國人的重視。

至於是否有訂下多少人上凱道的目標？陳以信表示，人數當然是要越多越好，這次是以食安為主軸，向政府發出怒吼，並不是以選舉為主軸、以助選及輔選來做規劃，所以並不是以黨部動員為唯一的人數來源，而是會以縣市政府大家盡量的鼓勵民眾上街頭，「如果民進黨再繼續這麼傲慢，相信會有愈來愈多人站出來表達憤怒，」他說。

韓國瑜也會出席

蔣萬安已邀請立法院長韓國瑜一起上凱道，並強調民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。他22日拜會韓國瑜，並說明中聯毒油案以來，各縣市政府提出的具體修法建議，非常感謝韓當場慨然允諾，「食安沒有妥協空間，我們一起為台灣的食安加油 」。

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