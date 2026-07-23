政院食安法修法 蔣萬安曝人民期待「疑慮品項全面上架才是食安破口」

毒油風暴，行政院今通過衛福部所提食安法部分條文修正草案，包括若原料、半成品或成品有危害食安，須24小時內通報；延遲或隱匿等最高處3000萬元。北市長蔣萬安說，顯然行政院這次修法非常倉促草率，民眾期待政府用心處理，且須負政治責任。

媒體也追問，這次號召725上凱道，不過現在是新冠疫情高峰，會不會擔心凱道成為防疫破口？蔣萬安說，「民黨政府現在將還有疑慮的品項，全面上架，這才是食安破口。」

蔣萬安說，這次行政院的食安法修法，前天他與五都首長到行政院參與相關修法會議，行政院各部會之間都沒有做好任何的整合，彼此之間對於條文都還是有各種不同的意見，很顯然，行政院對這次修法是非常的倉促跟草率，所以民眾期待是政府好的面對這次食安的問題，好好的用心處理，而且必須要負起政治責任

蔣也說，看到毒油案，目前已經進入第四周，中央政府到現在都還沒有辦法說明到底是什麽原因，導致發生這起毒油事件，且昨天還爆發苦茶油也有超標問題，中央實在處理得荒腔走板，民眾已經沒有辦法再忍受，中央政府這樣的蓋牌、護航、掩蓋，且急著上架。

對於昨天又有苦茶油驗出苯駢芘超標，蔣也表示，昨天晚間市府接獲通報之後，即刻去做清查，不只是到實際門市，還有相關經營場所，先針對第一批有問題品項，要求全面下架，同時也擴大預防性下架，今天一早也再次到所有門市去做全面稽查，今天下班以前，會把最精確的數字，對外界做公布跟說明。