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食安修法⋯專家指加重罰則難解困境 籲中央一條鞭執法設「稽查大隊」

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食安修法⋯專家指加重罰則難解困境 籲中央一條鞭執法設「稽查大隊」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署署長姜志剛說明食安法修法方向。記者邱德祥／攝影
食藥署署長姜志剛說明食安法修法方向。記者邱德祥／攝影

行政院今天說明「食安法」修法方向，包括高風險業者逐批查驗、隱匿不報加重罰則至3000萬元等。台大公衛學院教授詹長權針對「食安法」修法提出建言，認為歷年食安事件後，政府多次加重行政罰鍰、提高稽查頻率等，為膝反射、頭痛醫頭式修法，無助提升因應食安事件能力，建議應設獨立於食藥署的食品安全委員會，並成立跨區稽查大隊，打破行政官僚本位主義。

詹長權指出，我國近年經歷多起食安事件，政府屢次採取提高罰鍰、加重刑度、提高稽查頻率等手段，食安風暴仍一再重演，證明此等即興、膝反射式修法，無助於提升社會因應食安事件能力，也無法對尚未發生之食安事件，產生實質預警及預防功能，食品產業高度工業化，跨國超長供應鏈、複雜化學加工、添加物精煉等，其滋生食安問題，已非有限稽查人力可處理範圍。

我國參考歐盟標準，訂定各項毒理殘留標準，卻未同步將歐盟風險管理、溝通與治理機制內化於法制中。詹長權說，這導致台灣食安防線屢失守，法令形同虛設、食安危機反應遲緩，且食安訊息不透明，應徹底扭轉「食安法」修法換湯不換藥沉痾。

詹長權說，我國應設獨立於衛福部食藥署，直屬行政院的二級行政機關「食品安全委員會」，劍客科學治理基礎，所聘委員受法律固定任期、專業獨立保障，以純科學為指引，排除政治、外貿、特定產業不當干擾，訂定保護民眾的健康食安標準，另應賦予主管機關裁量權，針對高風險品項、合理懷疑具危害的新興物質，在科學證據齊備前，可在24小時內發布全國性管制令，防止危害擴大。

因應工業化食品產銷不對等，應明定食品業者對其產品維護有絕對責任。詹長權說，應不得再以下游不知情、供應商提供假報告、政府邊境抽驗合格免責，應對食品廠商課予「絕對責任」，徹底杜絕不肖業者僥倖投機僥倖心態；另考量食品跨縣市高度流動性，建議設「跨區域食安機動稽查大隊」，涉2縣市以上食安事件，權責直接歸屬中央，一條鞭跨域執法，避免延宕。

詹長權指出，政府應建立數位且跨部會的「物質流、金錢流」即時預警防線，由行政院主動統籌，串連環境部化學署物質流向資料，財政部海關報單及發票錢流資料，及經濟部工廠產銷資料等，利用人工智慧主動勾稽大宗食品原料、工業原料的流向和在食品鏈中的異常節點，明文避免以商業秘密、個人資料保護為藉口，賦予政府絕對優先法定調閱權。

食安 修法 中央

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