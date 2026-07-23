反擊徐國勇稱不負責「也太敢了」 蔣萬安引蘇乞兒1經典台詞怒轟賴清德

毒油食安風暴，北市長蔣萬安725號召民眾上凱道反毒油，不過民進黨秘書長徐國勇今在網路直播節目「午青LIVE」批台北、台中都沒有檢驗，地方不負責卻推中央，「也太敢了吧」。台北市長蔣萬安今天反擊，舉賴清德總統自己2014年的標準，四問賴總統「你能接受嗎？」

蔣萬安更引用周星馳經典電影「武狀元蘇乞兒」的一句經典台詞，如果真的是英明神武、做得很好，今天他還會有期待，「今天如果民眾吃的安心，都能安心的生活，民眾難道會需要憤怒到站上街頭嗎？」

蔣萬安今天下午接受趙少康節目專訪，預計晚間播出，專訪前，媒體堵訪蔣萬安，關於民進黨秘書長徐國勇批評毒油案地方不負責推中央，蔣萬安今天在舉北市稽查次數，表示食品安全衛生安全整體檢查，台北市一年就有7萬次以上，但反觀民進黨執政縣市，包括高雄跟台南只有4萬多次，「賴清德總統你可以接受嗎？」

蔣萬安也說，他也一直呼籲中央政府，要做苯駢芘檢驗的橫向全面清查，但是到現在都沒有做，台北市先做，結果也都檢驗出來，「賴清德總統你可以接受嗎？」甚至不只是中聯油脂問題，現在連苦茶油都爆發有超標問題，「國安會議，賴清德總統你到底要不要召開？」

蔣萬安說，賴清德總統到現在，還是不願意召開國安會議，照2014年賴清德總統當時的標準和呼籲，為什麼不召開國安會議，已經發生這麼嚴重食安事件，牽涉層面如此之廣，「賴清德總統你接受嗎？」

蔣說，所以種種這些，人民必須要勇敢站出來，向這個政府發出怒吼「人民已經再也受不了，中央政府處理事情的態度」。

媒體追問，民進黨稱民怨沸騰是藍營製造出來的？蔣萬安說，蘇乞兒有一句名言，「如果真的是英明神武，做得很好，今天他還會有期待」，也就是說，今天如果民眾吃的安心，都能安心的生活，民眾難道會需要憤怒到站上街頭嗎？