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食安不分藍綠 李四川競辦再邀蘇巧慧與蘇貞昌725上凱道

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競選辦公室主任江怡臻今在臉書發文表示，食安不分藍綠，李四川也公開邀請蘇貞昌、蘇巧慧父女，7月25日一起走上凱道。圖／翻攝江怡臻臉書
李四川競選辦公室主任江怡臻今在臉書發文表示，食安不分藍綠，李四川也公開邀請蘇貞昌、蘇巧慧父女，7月25日一起走上凱道。圖／翻攝江怡臻臉書

食安風爆持續延燒，國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻今在臉書發文表示，食安不分藍綠，中央、地方應該合作守護人民食安，李四川也公開邀請蘇貞昌、蘇巧慧父女，7月25日一起走上凱道，為新北市民的食安站出來。

江怡臻說，2014年頂新混油事件時，蘇貞昌曾痛批推卸責任、給人家吃混油，就是「混蛋！」這句話，很多人都還記得。但如今，人民吃到的已經不是混油，而是致癌毒油。問題油流向仍讓民眾憂心，新北近日又查獲新的苦茶油問題案例，民眾每天還在擔心吃下肚的油到底安不安全，卻始終沒聽見蘇家父女對賴政府說過一句重話。

江怡臻說，同樣是食安事件，難道換了民進黨執政，標準就跟著改變了嗎？蘇巧慧一直說，中央、地方要共同合作，她也認同，但合作不是替中央護航，更不是出了問題就把責任推給地方，而是中央要勇於負責，誠實向人民交代。

江怡臻表示，既然蘇院長曾用這麼高標準監督執政者，今天更應該用同樣的標準檢驗賴清德政府，因此，她也誠摯邀請蘇家父女，725一起用行動證明，食安沒有藍綠，人民健康沒有顏色，也邀請所有關心食安、關心家人健康的朋友，7月25日下午5點，一起站上凱達格蘭大道。

江怡臻說，這不是藍綠對決，而是對食安的堅持；不是政治動員，而是替孩子、替家人、替每一個家庭站出來，也邀請蘇貞昌及蘇巧慧725我們凱道見。

食安 李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉

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