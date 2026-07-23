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藍指監督食安機制失靈 綠：沒跟上的地方政府多加油

中央社／ 台北23日電

民進黨立委林淑芬質疑油品食安早現警訊，國民黨團總召傅崐萁今天表示，政府監督機制全面失靈，民進黨欠全民的不只是一句道歉，更是一個交代、究責及一套真正能守住人民健康的食安制度，並要求行政院公開歷年所有檢驗資料，全面清查。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，地方政府站在第一線確保民眾的食安，本來就有稽查的權限，在同一套法令之下，有的地方政府盡責稽查，次數也多，這些縣市的民眾算是幸福，同樣是基層第一線公務人員，相信新北跟桃園市政府的公務員，領的薪水不會比台北市或台中市還要高。

莊瑞雄說，食品不會因為流向新北、桃園就比較危險，因此在相同法律授權下，新北、桃園能提高稽查密度，其他縣市若相對落後，就應該檢討。應肯定第一線衛生局同仁積極替民眾食安把關，而沒有跟上的地方政府，就加加油吧。

中聯大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標，受影響下游業者達上千家。林淑芬22日表示，食藥署5年前與地方查核發現，食用油工廠普遍有資料造假、紀錄失真、數據不完整等缺失，中央地方長期知情不作為，導致中聯風暴。衛福部長石崇良允修法強化。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天發布新聞稿指出，民進黨政府一再聲稱事件仍在調查，但根據林淑芬揭露的資料顯示，食藥署早在2021年就透過官方研究，明確掌握國內食用油脂工廠危害分析重要管制點（HACCP）制度存在重大缺失。

傅崐萁表示，甚至中聯油脂歷年PAHs（多環芳香烴）檢驗數值多年偏高，主管機關竟然毫無警覺、毫無作為，任由問題持續累積，直到下游驗出致癌物超標才全面爆發。人民不禁要問，政府究竟蓋牌了多久，台灣人民到底吃了幾年的問題油。

傅崐萁指出，這起事件已非單一廠商違規，也不是一次檢驗失誤，而是政府監督機制全面失靈。更令人震驚的是，2021年至今，多次檢驗早已出現PAHs偏高甚至逼近法定限值的警訊，但主管機關既沒有要求全面改善，也沒有加強查核，更沒有啟動高風險監控，讓問題油一路外流。

傅崐萁表示，真正令人憤怒的是，民進黨政府面對食安危機，第一時間不是向全民道歉、全面清查，而是不斷推託卸責。行政院長卓榮泰在立法院面對質詢時，不願正面回應責任，總統賴清德至今神隱，人民看到的是一個完全沒有同理心、沒有責任感、沒有危機意識的執政團隊。

傅崐萁指出，要求行政院立即公開中聯油脂歷年所有檢驗資料、完整稽查紀錄及歷次HACCP查核結果，全面清查是否還有其他油脂業者存在相同問題，同時針對食藥署及地方主管機關歷年查核是否涉及失職，啟動行政責任調查，向全民說清楚真相。

食安 林淑芬 傅崐萁

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