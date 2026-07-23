徐國勇：國民黨假食安真造勢 籲食安問題回歸法定權責

中聯油脂檢出致癌物苯駢芘超標事件延燒。民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨直播節目「午青LIVE」表示，國民黨縣市長與民代在處理食安通報時程、產品檢驗標準及地方查驗職責時，根本是「假食安、真造勢」，不僅惡意扭曲通報時間點，更嚴重忽視地方政府應負的第一線查驗責任。

外界質疑政府處理油品問題延遲，徐國勇指出，廠商於6月30日向中央通報後，食藥署與中央機關立即於7月1日立即要求相關業者暫停作業、全面下架並進行查廠，更清楚說明流向；中央從通報到處理僅用一天，反應相當迅速，在野黨卻以「6 月發生、7 月才查」為由指責中央慢半拍，根本是去頭去尾的誤導。

徐國勇說，依據「食安法」中央與地方的權責分工，中央職責在於訂定法規政策、檢驗標準，以及建立預警與稽核制度；而第一線的主動查核、抽樣檢驗、下架處置及發布預警，則是地方政府的法定責任。他進一步提出數據說明，台南與高雄近5年分別抽驗油品40件與18件，反觀台北與台中在部分案件中卻未落實抽驗，甚至對關鍵項目「苯駢芘」毫無檢驗紀錄。他批評，台中市長盧秀燕連油都沒驗，還好意思喊出上凱道？地方平時不落實檢驗，出事後卻將責任推給中央，無異於「自己考試考零分卻怪父母」。

針對在野陣營攻擊農藥殘留標準議題，徐國勇表示，台灣始終持續適用我國既有的嚴格標準，若遇到無相關規範的新品項，才會優先參照國際食品法典委員會（Codex）標準、或美國標準，並非外界傳言的全面採認美國標準，呼籲各界切勿斷章取義、製造恐慌。

徐國勇最後引用賴清德總統談話指出，食安問題沒有藍綠，呼籲在野黨應扮演好忠誠的反對黨，切勿為了選舉私利進行政治造勢，進而破壞國家制度與社會信任，唯有中央與地方各司其職、依法落實監管，才能真正守護全體國人的食品安全。