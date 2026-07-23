快訊

南紡誠品專櫃竟爆詐騙！假愛心公益盲盒品牌搞消失 誠品急發聲明回應

政院修法！重大食安事件成立中央指揮中心、業者隱匿最重罰3千萬

台積電尾盤作價收高5元 台股收漲25點

聽新聞
0:00 / 0:00

中市府8年僅抽檢中聯1次 石崇良：與高雄、台南相比明顯偏低

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
政務委員陳時中（左）、衛福部長石崇良（右）。記者邱德祥／攝影
政務委員陳時中（左）、衛福部長石崇良（右）。記者邱德祥／攝影

中聯致癌油事件延燒，台中市長盧秀燕遭質疑8年僅在2024年配合中央查驗致癌物苯駢芘。衛福部長石崇良說，提供大豆沙拉油上游的縣市理應多強化檢驗，包括台中中聯公司、台南台糖公司、高雄大統益；對於台中8年僅針對中聯抽檢1次，他說，相較其他縣市明顯偏低。

中聯油脂大豆沙拉油含致癌物質「苯駢芘」（BaP）超標事件引發全台食安風暴，近日外界疾呼衛福部應公開所有縣市稽查苯駢芘次數。

石崇良今日出席行政院會後記者會時說，各縣市政府執行各有不同，是否全部公布，衛福部受立法院監督，縣市政府受議會監督，有責任向人民報告；他說，中央2024年啟動專案請地方衛生局配合檢驗，也依據產業屬性擬定查驗家數與類別，可比較性不一樣。

石崇良舉例，當前提供大豆沙拉油最上游煉油廠主要分布於三個縣市，分別是台中中聯公司、台南台糖公司與高雄大統益公司，理論上要多強化，其他縣市以中下游為主，且區域內產業屬性不同，全部一起公布相比，會造成地方困擾，也忽略產業屬性跟風險性，不過中央地方合作不間斷，還是要主動跟大家報告。

對於台中檢驗苯駢芘次數是否為外界所稱的「8年0次」，石崇良回應，應該是1次，主要是2024年配合食藥署檢驗，媒體追問，此種檢驗頻率是否合理，石坦言相較高雄、台南兩個縣市，台中檢驗次數明顯偏低。

石崇良 中聯 台南

延伸閱讀

遭疑8年驗油品苯駢芘0件 北市：中聯案發驗30件

台中未抽驗中聯油脂掀權責爭議 食藥署：地方本就有主動稽查義務

中聯19批油品重新上架遭疑 石崇良：這些產品都安全

中聯合格油品將重新上架？陳其邁：確認安全無虞才准

相關新聞

中市府8年僅抽檢中聯1次 石崇良：與高雄、台南相比明顯偏低

中聯致癌油事件延燒，台中市長盧秀燕遭質疑8年僅在2024年配合中央查驗致癌物苯駢芘。衛福部長石崇良說，提供大豆沙拉油上游的縣市理應多強化檢驗，包括台中中聯公司、台南台糖公司、高雄大統益；對於台中8年僅針對中聯抽檢1次，他說，相較其他縣市明顯偏低。

傅崐萁：食藥署2021年就掌握油脂廠生產制度缺失 政府蓋牌5年害台

致癌油事件持續延燒，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天指出，從曝光資料可知，食藥署早在2021年就透過官方研究，明確掌握國內食用油脂工廠HACCP制度存在重大缺失，中聯油脂歷年PAHs（多環芳香烴）檢驗數值多年偏高，主管機關竟毫無警覺、作為，直到下游驗出致癌物超標才爆發。政府究竟蓋牌了多久？台灣人民到底吃了幾年的問題油？

政院修法！重大食安事件成立中央指揮中心、業者隱匿最重罰3千萬

中聯致癌油風暴延燒，行政院會今日通過「食安法」修法，草案增訂，若發生重大或突發食安事件，中央可成立食安指揮中心，地方政府配合動員應變，也要求特定類別與規模的食品業者訂定監測計畫，也增訂實驗室通報義務、地方可對業者實施不定期查核，業者隱匿、延遲通報或規避回收等重大違規，最重可罰3000萬元。

鄭銘謙：中聯油案扣押四公司不動產1.26億元獲准

中聯油脂致癌油案延燒，法務部長鄭銘謙今天表示，徹底剝奪犯罪所得，檢方聲請扣押中聯、福壽、福懋及泰山公司的不動產，並依食安法從銷貨金額推估金額1億2600餘元，法院已裁准。

徐國勇：國民黨假食安真造勢 籲食安問題回歸法定權責

中聯油脂檢出致癌物苯駢芘超標事件延燒。民進黨秘書長徐國勇今天在民進黨直播節目「午青LIVE」表示，國民黨縣市長與民代在處理食安通報時程、產品檢驗標準及地方查驗職責時，根本是「假食安、真造勢」，不僅惡意扭曲通報時間點，更嚴重忽視地方政府應負的第一線查驗責任。

國民黨號召反毒油上街 潘孟安：基本上尊重

中聯油品事件持續延燒，國民黨號召民眾本周六上街反毒油。總統府秘書長潘孟安表示，集會遊行是民主國家社會人民的基本權利，「基本上尊重」，不管是中央或地方都要謙卑地以對。中央與地方也要記取這一次教訓，未來怎麼樣補強食安網絡，也是全民所關注的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。