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中市府8年僅抽檢中聯1次 石崇良：與高雄、台南相比明顯偏低
中聯致癌油事件延燒，台中市長盧秀燕遭質疑8年僅在2024年配合中央查驗致癌物苯駢芘。衛福部長石崇良說，提供大豆沙拉油上游的縣市理應多強化檢驗，包括台中中聯公司、台南台糖公司、高雄大統益；對於台中8年僅針對中聯抽檢1次，他說，相較其他縣市明顯偏低。
中聯油脂大豆沙拉油含致癌物質「苯駢芘」（BaP）超標事件引發全台食安風暴，近日外界疾呼衛福部應公開所有縣市稽查苯駢芘次數。
石崇良今日出席行政院會後記者會時說，各縣市政府執行各有不同，是否全部公布，衛福部受立法院監督，縣市政府受議會監督，有責任向人民報告；他說，中央2024年啟動專案請地方衛生局配合檢驗，也依據產業屬性擬定查驗家數與類別，可比較性不一樣。
石崇良舉例，當前提供大豆沙拉油最上游煉油廠主要分布於三個縣市，分別是台中中聯公司、台南台糖公司與高雄大統益公司，理論上要多強化，其他縣市以中下游為主，且區域內產業屬性不同，全部一起公布相比，會造成地方困擾，也忽略產業屬性跟風險性，不過中央地方合作不間斷，還是要主動跟大家報告。
對於台中檢驗苯駢芘次數是否為外界所稱的「8年0次」，石崇良回應，應該是1次，主要是2024年配合食藥署檢驗，媒體追問，此種檢驗頻率是否合理，石坦言相較高雄、台南兩個縣市，台中檢驗次數明顯偏低。
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