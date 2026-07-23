國民黨號召反毒油上街 潘孟安：基本上尊重

中聯油品事件持續延燒，國民黨號召民眾本周六上街反毒油。總統府秘書長潘孟安表示，集會遊行是民主國家社會人民的基本權利，「基本上尊重」，不管是中央或地方都要謙卑地以對。中央與地方也要記取這一次教訓，未來怎麼樣補強食安網絡，也是全民所關注的。

潘孟安今天陪同監委被提名人拜會立法院長韓國瑜，他會後針對國民黨將號召人民上街表示，台灣作為民主國家，集會遊行是民主國家社會人民的基本權利，「基本上尊重」，不管地方或中央，都要謙卑地以對。

潘孟安強調，食安法歷經多次修正已經規範得很清楚，而行政院今天也將提出修法，邀請六都直轄市研究，補強目前法律上預防性下降的 SOP，以及加重罰則、賠償制度等，讓整個食安網絡更綿密。

潘孟安說，衛福部6月30日接收油品通報機制，7月1日會同台中市政府查驗中聯油廠。另外賴清德總統也在7月6日中研院會議上，宣示四大原則「該下架就下架、預防性下降就預防性下架、該檢驗就檢驗、該究責就究責」，基本上行政團隊都是朝這個目標在進行。

潘孟安最後強調，食安與防疫一樣不能有破口，中央與地方要一起合作。食安管理辦法寫得得很清楚，中央制定政策、地方負責稽查。不管是中央或地方，基於這一次的教訓，未來怎麼補強食安網絡，讓人民買得安心、用得放心、吃得放心，這才是最重要的。