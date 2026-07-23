快訊

大熊受困電線桿頂！專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油上市誰之過？藍委：中央推地方、行政推立法

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照

中聯毒油風暴延燒，立法院司法及法制委員會今邀請法務部及衛福部進行「致癌油事件之偵辦調查、費者權益及食安監管」專案報告，對毒油流入市場責任誰屬？國民黨立委吳宗憲表示，法規早已存在，但中央推地方、行政推立法，批行政院甩鍋「可惡」。

吳宗憲表示，2014年發生頂新事件，一審案子判無罪，因此，食安案件的偵查成敗，第一時間的證據保全很重要，食安法規法律早就存在，但責任中央推地方、行政推立法。

賴士葆表示，衛福迄今未查明毒油發生的原因，最後的調查結果還沒出來，就要19批產品上架，無解國人對食品安全的疑慮。

賴士葆說，從2014年到現在，食安法已修正十幾次，有些事情不必修法，用行政命令即可以解決，行政院最可惡的是甩鍋立法院、甩鍋地方政府。

立委洪孟楷說，昨天食藥署公布中聯去年即放寬熱損率是苯駢芘超標的原因，詢問福衛部次長林靜儀是否還有問題毒油未查出？並問迄今共有幾批毒油已流向市面？林靜儀表示，地方政府稽查的頻次她並不清楚，但依法地方可以先做。

法務部長鄭銘謙對食安修法說，法務部只是就修法的文字、體例提供修法意見，無關修法方向。

國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照

中央 食安 衛福部

延伸閱讀

真相未明 藍綠首長反對油品重新上架

毒油案延燒 藍委轟卓內閣失職 提案刪政院業務費與特別費

問題油確認共7批 食藥署今進中聯檢視

中聯合格油品將重新上架？陳其邁：確認安全無虞才准

相關新聞

傅崐萁：食藥署2021年就掌握油脂廠生產制度缺失 政府蓋牌5年害台

致癌油事件持續延燒，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天指出，從曝光資料可知，食藥署早在2021年就透過官方研究，明確掌握國內食用油脂工廠HACCP制度存在重大缺失，中聯油脂歷年PAHs（多環芳香烴）檢驗數值多年偏高，主管機關竟毫無警覺、作為，直到下游驗出致癌物超標才爆發。政府究竟蓋牌了多久？台灣人民到底吃了幾年的問題油？

政院修法！重大食安事件成立中央指揮中心、業者隱匿最重罰3千萬

中聯致癌油風暴延燒，行政院會今日通過「食安法」修法，草案增訂，若發生重大或突發食安事件，中央可成立食安指揮中心，地方政府配合動員應變，也要求特定類別與規模的食品業者訂定監測計畫，也增訂實驗室通報義務、地方可對業者實施不定期查核，業者隱匿、延遲通報或規避回收等重大違規，最重可罰3000萬元。

毒油上市誰之過？藍委：中央推地方、行政推立法

中聯毒油風暴延燒，立法院司法及法制委員會今邀請法務部及衛福部進行「致癌油事件之偵辦調查、費者權益及食安監管」專案報告，對毒油流入市場責任誰屬？國民黨立委吳宗憲表示，法規早已存在，但中央推地方、行政推立法，批行政院甩鍋「可惡」。

國民黨號召反毒油上街 潘孟安：基本上尊重

中聯油品事件持續延燒，國民黨號召民眾本周六上街反毒油。總統府秘書長潘孟安表示，集會遊行是民主國家社會人民的基本權利，「基本上尊重」，不管是中央或地方都要謙卑地以對。中央與地方也要記取這一次教訓，未來怎麼樣補強食安網絡，也是全民所關注的。

朱惕之出席院會談食安法修法 籲強化中央與地方資訊即時共享機制

近期爆發油品驗出致癌物苯駢芘事件，今新北市副市長朱惕之出席行政院會時表示，建議修法能同步強化中央與地方資訊即時共享、保障地方緊急處置權限、建立跨縣市聯防及經費、人力支持機制等，讓地方真正提升食品安全事件的應變效率，形成中央統籌、地方即時執行的完整治理體系。

新北驗出苦茶油苯駢芘超標也中標 侯友宜：啟動食安管制

食安連環爆，標榜健康的苦茶油也檢驗出「苯駢芘」（Benzo[a]pyrene）超標。新北市衛生局接獲連淨綠色科技公司自主通報，旗下生產苦茶油「苯駢芘」超標。今早新北市長侯友宜表示，市府第一時間啟動食安管制，要求業者停止作業及產品全部下架，從下游端徹查清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。