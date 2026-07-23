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毒油上市誰之過？藍委：中央推地方、行政推立法
中聯毒油風暴延燒，立法院司法及法制委員會今邀請法務部及衛福部進行「致癌油事件之偵辦調查、費者權益及食安監管」專案報告，對毒油流入市場責任誰屬？國民黨立委吳宗憲表示，法規早已存在，但中央推地方、行政推立法，批行政院甩鍋「可惡」。
吳宗憲表示，2014年發生頂新事件，一審案子判無罪，因此，食安案件的偵查成敗，第一時間的證據保全很重要，食安法規法律早就存在，但責任中央推地方、行政推立法。
賴士葆表示，衛福迄今未查明毒油發生的原因，最後的調查結果還沒出來，就要19批產品上架，無解國人對食品安全的疑慮。
賴士葆說，從2014年到現在，食安法已修正十幾次，有些事情不必修法，用行政命令即可以解決，行政院最可惡的是甩鍋立法院、甩鍋地方政府。
立委洪孟楷說，昨天食藥署公布中聯去年即放寬熱損率是苯駢芘超標的原因，詢問福衛部次長林靜儀是否還有問題毒油未查出？並問迄今共有幾批毒油已流向市面？林靜儀表示，地方政府稽查的頻次她並不清楚，但依法地方可以先做。
法務部長鄭銘謙對食安修法說，法務部只是就修法的文字、體例提供修法意見，無關修法方向。
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