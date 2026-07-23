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傅崐萁：食藥署2021年就掌握油脂廠生產制度缺失 政府蓋牌5年害台

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁。聯合報資料照片

致癌油事件持續延燒，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天指出，從曝光資料可知，食藥署早在2021年就透過官方研究，明確掌握國內食用油脂工廠HACCP制度存在重大缺失，中聯油脂歷年PAHs（多環芳香烴）檢驗數值多年偏高，主管機關竟毫無警覺、作為，直到下游驗出致癌物超標才爆發。政府究竟蓋牌了多久？台灣人民到底吃了幾年的問題油？

傅崐萁指出，根據民進黨立委林淑芬揭露的資料顯示，中聯油脂不僅放寬原料熱損率允收標準10倍，製程也未依照原訂重要管制點執行；更令人震驚的是，2021年至今，多次檢驗早已出現PAHs偏高甚至逼近法定限值的警訊，但主管機關既沒有要求全面改善，也沒有加強查核，更沒有啟動高風險監控，讓問題油一路流向市場、校園、團膳，甚至千家萬戶。

傅崐萁質疑，如果食藥署2021年的研究已經指出，食用油脂工廠HACCP（食品安全管制系統）初查合格率不到六成，請問政府5年來做了什麼？研究報告寫完就束之高閣？查核完就當沒事？還是放任業者自己管理、人民承擔風險？

傅崐萁說，更令人憤怒的是，民進黨政府面對食安危機，第一時間不是向全民道歉、全面清查，而是不斷推託卸責。行政院長卓榮泰在立法院備詢時不願正面回應責任，賴清德總統至今神隱，民進黨發言人吳崢甚至說出「又不是我逼你吃的」這種冷血言論，人民看到的是一個完全沒有同理心、責任感以及危機意識的執政團隊。

傅崐萁批評，過去10年，民進黨政府陸續開放萊豬、萊牛、日本核食，爆發進口毒雞蛋、發芽馬鈴薯、毒蘋果等爭議，如今又發生中聯毒油事件，人民對政府的食安信任早已崩潰。他質疑，如果2021年就知道制度漏洞，到2025年一路來都有警訊，直至今天才全面爆發，那民進黨欠全民的不只是一句道歉，更是一個交代、一個究責，以及一套真正能守住人民健康的食安制度。

傅崐萁要求，行政院應立即公開中聯油脂歷年所有檢驗資料、完整稽查紀錄及歷次HACCP查核結果，全面清查是否還有其他油脂業者存在相同問題；同時針對食藥署及地方主管機關歷年查核是否涉及失職，啟動行政責任調查，向全體國人說清楚真相。

傅崐萁 食藥署 中聯油脂 食安

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