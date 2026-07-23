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政院修法！重大食安事件成立中央指揮中心、業者隱匿最重罰3千萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今日通過「食安法」修法。記者黃婉婷／攝影
行政院會今日通過「食安法」修法。記者黃婉婷／攝影

中聯致癌油風暴延燒，行政院會今日通過「食安法」修法，草案增訂，若發生重大或突發食安事件，中央可成立食安指揮中心，地方政府配合動員應變，也要求特定類別與規模的食品業者訂定監測計畫，也增訂實驗室通報義務、地方可對業者實施不定期查核，業者隱匿、延遲通報或規避回收等重大違規，最重可罰3000萬元。

衛福部今日赴行政院會報告「食安法」修法，核心內容為強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五大方向。

為因應重大或突發食安事件，草案增訂中央主管機關得報請行政院同意成立「中央食品安全事件指揮中心」，統一指揮協調各級政府與民間團體；草案也明確直轄市、縣市主管機關的應變責任，當轄區發生重大事件時，應立即動員、採行必要措施，並通報中央主管機關。

強化業者自主管理部分，草案要求特定類別與規模的食品業者，其訂定的「食品安全監測計畫」應報經中央主管機關核定，符合一定類別及規模者，應定期檢驗；執行檢驗的實驗室應於報告出具後24小時內至中央主管機關指定的電子通報系統；食品業者發現產品有危害之虞，應於24小時內通報主管機關。

確保驗證作業的有效性，增訂授權衛生安全管理系統的「驗證機構」得進入業者場所進行現場抽樣，業者有配合義務，不得規避、妨礙或拒絕。

此外，草案賦予地方主管機關得「不經事先通知」進行查核，中央主管機關應對重大風險事件時可直接辦理查核；另為明確違規產品的下架、預防性下架及重新上架管理原則，若產品經查核或檢驗結果證實並不合規，應予下架並封存，若有違反標準之虞者，得令食品業者下架、暫停作業及停止販賣，中央也可制定下架原因消失後的處置。

草案增訂，網路平台提供者如Facebook、蝦皮、應用服務提供者如App Store、Google Play，及內容提供者如企業官網、部落格經營者，經主管機關通知後，應於2日內限制瀏覽或移除違法食品資訊，若有重大必要得限制接取或停止解析該違法資訊的網域，業者須保存180天相關違法資料供主管機關調查的義務。

若網際網路業者或ISP業者未在期限內移除或封鎖違法資訊，或未依規定保存資料供查，將處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期不改正者，按次處罰。

為強化消費者保護，增訂在網路上陳列、販賣輸入的食品、食品原料等，販賣業者有義務揭露該產品的輸入許可證明文件；若賣家未揭露、揭露不實或不完整，將處以3萬元以上、30萬元罰鍰，並按次處罰。

此外，草案規範，業者未主動停止製造、販賣或未於期限內通報的罰鍰上限，從300萬元大幅提高至3000萬元；另為避免不肖業者在遭裁處高額罰鍰後，透過隱匿或移轉財產規避執行，增訂主管機關在發現此類跡象時，得免提供擔保，直接向法院聲請假扣押。

考量食安事件擴大時，可能會有非違規的下游業者，因配合指揮中心或主管機關的預防性下架措施而產生損失。草案增訂食品安全保護基金的用途，可補助這些非因自身違規而配合下架的業者所產生的相關費用。

食安 政院 中央

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