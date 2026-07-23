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朱惕之出席院會談食安法修法 籲強化中央與地方資訊即時共享機制
近期爆發油品驗出致癌物苯駢芘事件，今新北市副市長朱惕之出席行政院會時表示，建議修法能同步強化中央與地方資訊即時共享、保障地方緊急處置權限、建立跨縣市聯防及經費、人力支持機制等，讓地方真正提升食品安全事件的應變效率，形成中央統籌、地方即時執行的完整治理體系。
朱惕之說，這次修法方向，建立中央食品安全事件指揮中心、強化食品安全監測、自主通報及提高違法成本，均有助於提升食安管理，但地方政府是第一線執法與應變機關，建議修法同步強化中央與地方資訊即時共享、保障地方緊急處置權限、建立跨縣市聯防及經費、人力支持機制等，讓地方能在第一時間完成下架、查核及風險管控，真正提升食品安全事件的應變效率，形成中央統籌、地方即時執行的完整治理體系。
朱惕之表示，尤其中央與地方資訊即時共享、強化中央地方緊急處置權限、建立跨縣市聯防措施，不宜等到修法後才做，現在可以做就要趕緊做。
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