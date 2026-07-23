新北驗出苦茶油苯駢芘超標也中標 侯友宜：啟動食安管制

食安連環爆，標榜健康的苦茶油也檢驗出「苯駢芘」（Benzo[a]pyrene）超標。新北市衛生局接獲連淨綠色科技公司自主通報，旗下生產苦茶油「苯駢芘」超標。今早新北市長侯友宜表示，市府第一時間啟動食安管制，要求業者停止作業及產品全部下架，從下游端徹查清楚。

侯友宜說，昨天已要求業者生產線停止生產，經了解業者已生產了5千多罐苦茶油，而這些產品已有939瓶賣出，至於賣出的流向也在第一時間要求通路廠商下架，新北市昨天完全掌握查核狀況，不但停止作業，也沒有發現其他加工製品，市府嚴格守護食安，用最高標準查察，除做好整個管控，也啟動所有食安管制，希望從下游端徹查清楚。

衛生局食藥科長楊舒秦表示，當接獲業者自主通報後，隨即派員前往工廠稽查，經查受影響問題苦茶油共有 5024 罐，有 939 罐流入「棉花田」及「統一生機」等生機通路，業者已全面暫停生產與販售，並緊急啟動下架回收機制。

楊舒秦說，經與食藥署在業者工廠現場稽查及抽驗 5 件苦茶油相關產品，已帶回食藥署檢驗，也要求業者依據「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」提出改善報告，待審核確認改善完成後，始得恢復生產與販售。

至於苦茶油也檢驗出「苯駢芘」超標，衛生局說明，苯駢芘有可能是苦茶油在「製程過程中高溫加熱」所導致生成的汙染物質，已要求產線暫停及油品下架，待業者完成改善後才能恢復生產。