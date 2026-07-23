快訊

今大暑！命理師示警未來16天「全球仍混亂」勿衝動 開運法一次看

碧潭溺殺2女兒…陸配哭訴婆媳爭吵「洗衣不能開空調」 二審仍判16年半

九合一風雲／北市港湖11搶9 淹水重創蔣萬安母雞威力？

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭照新為毒油不忍了 痛批民進黨政府為保護決策者犧牲基層公務員

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新今天上節目表示，綠營明知道中市府基層依法行政，但為了保護少數決策者，硬要以偏概全強調抽檢次數，把責任推卸給基層公務人員。聯合報系資料照
台中市副市長鄭照新今天上節目表示，綠營明知道中市府基層依法行政，但為了保護少數決策者，硬要以偏概全強調抽檢次數，把責任推卸給基層公務人員。聯合報系資料照

致癌油風暴持續，台中市副市長鄭照新日前透過臉書帳號發文，重批中央政府，今天他上節目受訪表示，的確有些情緒，看到綠營明知道中市府基層依法行政，但為了保護少數決策者，要把責任推卸給公務人員，為少數犧牲多數，實在是不能忍。

鄭照新今天上午參加「POP撞新聞」，接受代班主持人尹乃菁訪問。尹好奇，鄭過去不是衝動型的政治幕僚，但前幾天在臉書上發文「不忍了」，重批中央政府，當時感受是什麼？鄭說，發文是因為看到一個現象，中央政府兩手策略，行政官員一方面說台中市政府盡職，一方面又有同黨議員或立委開記者會指控台中市政府8年只抽檢一次。

鄭照新強調，這是以偏概全的說法，依照現行食安法，最主要的檢驗方式是廠商定期送檢，抽檢不等於檢驗，8年來所有檢驗次數是廠商送檢加上抽檢，共有18次；綠營明知道法規以及事情的全貌，卻硬要強調抽檢次數，試圖卸責給基層公務人員，只為保護少數決策者。

鄭照新指出，中市府抽檢的重點其實是市場端，中聯油的油品不會直接以中聯的品牌賣到零售通路，但下層廠商如福懋油、福壽，會做成成品到通路，中聯雖然只被抽查一次，但福懋油和福壽不只一次，況且無論抽查再多次，整個台中市有多少油品，一樣是大海撈針，所以要從法規面修改。

尹乃菁提到中央日前宣布上架中聯油，鄭照新表示，台北、台中和高雄都拒絕上架，這是不分黨派直轄市的心聲，中央政府是不是還在狀況外？致癌油成因都還沒完全釐清，就要把19批油品上架，完全是提油救火，這麼大的內閣難道都沒人反對這個違反常識的決策嗎？

鄭照新也還原21日六都首長受邀參加行政院食安法修法會議的狀況，公文上召集人是政委陳時中，受文者不是台中市政府，而是台中市長盧秀燕；大家本來覺得很奇怪，都要找六都首長來了，怎麼不是行政院長卓榮泰親自邀請？但為了食安問題，盧臨時排開很多行程，向很多人道歉才過去。

鄭照新表示，當天到現場才知道，開完上半場2小時的會，卓榮泰才要和六都市長茶敘，但後面行程早就排好了，比如台北市長蔣萬安要和立法院長韓國瑜見面，為了食安會議遲到半小時，還能再喝咖啡嗎？蔣、盧中場休息時離開，還被側翼攻擊，這就非常不厚道。

鄭照新最後重申，地方政府非常希望攜手和中央補起食安法的漏洞，讓下次問題油品出現時，可以及時發現、即時下架，包含問題油品摻雜比率、下架時間、揭露範圍等等，都要明確規定；中央政府有責任說明如何改善，而不是一直告訴大家「沒有蓋牌」，再指責錯的是地方政府。

鄭照新 民進黨 尹乃菁

延伸閱讀

真相未明 藍綠首長反對油品重新上架

衛福部放行中聯19批油品 鄭照新批：真相未明不應上架

毒油案延燒 藍委轟卓內閣失職 提案刪政院業務費與特別費

提早離席？蔣萬安還原真相 原排拜會韓國瑜食安法列優先卻遭「突襲」

相關新聞

政院修法！重大食安事件成立中央指揮中心、業者隱匿最重罰3千萬

中聯致癌油風暴延燒，行政院會今日通過「食安法」修法，草案增訂，若發生重大或突發食安事件，中央可成立食安指揮中心，地方政府配合動員應變，也要求特定類別與規模的食品業者訂定監測計畫，也增訂實驗室通報義務、地方可對業者實施不定期查核，業者隱匿、延遲通報或規避回收等重大違規，最重可罰3000萬元。

朱惕之出席院會談食安法修法 籲強化中央與地方資訊即時共享機制

近期爆發油品驗出致癌物苯駢芘事件，今新北市副市長朱惕之出席行政院會時表示，建議修法能同步強化中央與地方資訊即時共享、保障地方緊急處置權限、建立跨縣市聯防及經費、人力支持機制等，讓地方真正提升食品安全事件的應變效率，形成中央統籌、地方即時執行的完整治理體系。

新北驗出苦茶油苯駢芘超標也中標 侯友宜：啟動食安管制

食安連環爆，標榜健康的苦茶油也檢驗出「苯駢芘」（Benzo[a]pyrene）超標。新北市衛生局接獲連淨綠色科技公司自主通報，旗下生產苦茶油「苯駢芘」超標。今早新北市長侯友宜表示，市府第一時間啟動食安管制，要求業者停止作業及產品全部下架，從下游端徹查清楚。

鄭照新為毒油不忍了 痛批民進黨政府為保護決策者犧牲基層公務員

致癌油風暴持續，台中市副市長鄭照新日前透過臉書帳號發文，重批中央政府，今天他上節目受訪表示，的確有些情緒，看到綠營明知道中市府基層依法行政，但為了保護少數決策者，要把責任推卸給公務人員，為少數犧牲多數，實在是不能忍。

蔣萬安韓國瑜725上凱道 莊瑞雄：上街喊喊能把關食安 就不用立院了

毒油食安風暴持續，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道，立法院長韓國瑜也將力挺。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，尊重人民集會遊行的自由，但如果上街頭喊一喊就能把關食安，那都不用立法院了。

衛福部認查驗量能不足 王育敏：50億前瞻食安預算花到哪去？

致癌油事件延燒，衛福部長石崇良日前表示，國內苯駢芘查驗量能不足，全台只有3家實驗室可以檢驗。國民黨立委王育敏表示，國人都想問，這10年來投入食安五環、前瞻食品安全建設的龐大預算，究竟花到哪裡去了？行政院政務委員陳時中、前總統蔡英文及賴清德總統應該說清楚，政府當年承諾增加的查驗量能，為何到了今天仍然不足？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。