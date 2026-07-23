蔣萬安韓國瑜725上凱道 莊瑞雄：上街喊喊能把關食安 就不用立院了

毒油食安風暴持續，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道，立法院長韓國瑜也將力挺。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，尊重人民集會遊行的自由，但如果上街頭喊一喊就能把關食安，那都不用立法院了。

民進黨立院黨團今開記者會回應輿情，莊瑞雄被問及蔣萬安從行政院會議提早離開去見韓國瑜，被質疑是為政治動員？莊說，民進黨尊重人民上凱道集會遊行的自由，但也看得出這是政治口水，在野黨抓住食安事件，擴大成政治攻防，可以理解其動機是要跟執政黨發動對抗，監督缺失是朝野各黨都可以做的。

莊瑞雄表示，現在在野黨在國會是多數，食安事件出來就是要補漏洞，在野可以發揮影響力，讓法律更完善，「如果上街頭喊一喊就能把關食安，那大家都不用立法院了」，呼籲朝野合作把食安法修得更完整、補足漏洞。

至於行政院長卓榮泰昨被問到韓國瑜725上凱道的看法，僅回「預算審完沒」，莊瑞雄說，上凱道是在假日，卓院長的想法可能是立法院能做的事情很多，食安把關憂關立法，「在立院能解決未必非要拉到街頭」，現在一直延會，總預算還沒過，韓院長也有難處，畢竟是藍軍推選的，雖然想當中立院長，但又怕失去同志支持，重點是遊行完要趕快回到立法院補正食安法，發揮國會議長的影響力讓修法完備。

媒體追問消基會將啟動針對中聯油超標的團體訴訟，中央是否也該幫受影響民眾爭取賠償？另近期新冠疫情升溫，國民黨是否讓凱道變大型群聚現場？莊瑞雄說，上街頭的人健康要自己照顧到，呼籲發動者要注意民眾健康，「既然箭在弦上，叫他們懸崖勒馬也不太可能，祝他們這次活動可以成功。」

莊瑞雄說，從食安事件來看，政府已經主動協助，連團體訴訟的律師費用都由食安基金支付，行政部會也跨部會協助消費者辦理退費，政府早就在積極做了。