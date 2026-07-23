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衛福部認查驗量能不足 王育敏：50億前瞻食安預算花到哪去？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
衛福部長石崇良日前表示，國內苯駢芘查驗量能不足，全台只有三家實驗室可以檢驗。國民黨立委王育敏表示，國人都想問，這十年來投入食安五環、前瞻食品安全建設的龐大預算，究竟花到哪裡去了？圖／取自王育敏臉書
衛福部長石崇良日前表示，國內苯駢芘查驗量能不足，全台只有三家實驗室可以檢驗。國民黨立委王育敏表示，國人都想問，這十年來投入食安五環、前瞻食品安全建設的龐大預算，究竟花到哪裡去了？圖／取自王育敏臉書

致癌油事件延燒，衛福部長石崇良日前表示，國內苯駢芘查驗量能不足，全台只有3家實驗室可以檢驗。國民黨立委王育敏表示，國人都想問，這10年來投入食安五環、前瞻食品安全建設的龐大預算，究竟花到哪裡去了？行政院政務委員陳時中、前總統蔡英文及賴清德總統應該說清楚，政府當年承諾增加的查驗量能，為何到了今天仍然不足？

王育敏透過臉書指出，日前召開食安會議的政務委員陳時中，在擔任衛福部長期間的2019年，早就將苯駢芘列為重點管理項目；甚至更早，2017年陳時中就表態大幅增加前瞻食品安全建設預算，編列至少50億元，新建國家級食藥實驗大樓、購置先進儀器，並一再宣稱要精進食安檢驗技術、強化查驗量能。

王育敏說，結果民進黨執政10年後，遇到如此重大的食安事件，衛福部長卻告訴國人「苯駢芘檢驗量能不夠，合格實驗室只有3家。」國人都想問，這10年來投入食安五環、前瞻食品安全建設的龐大預算，究竟花到哪裡去了？

王育敏也說，更離譜的是，立法院向食藥署索取自2016年開始的食安五環完整決算資料，至今始終拿不到完整數據。審計長陳瑞敏近日面對立委詢問時也表示，沒有詳細計算十年來食安五環究竟投入多少公帑，陳時中、蔡英文、賴清德應該說清楚，政府當年承諾增加的查驗量能，為何到了今天仍然不足？

王育敏說，預算編了、計畫做了、儀器買了，真正出事時，卻還是驗不完、查不快、流向掌握不了，這已是嚴重的公共問責問題。

食安 衛福部 王育敏 致癌沙拉油

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