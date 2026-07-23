國民黨：毒油案真相仍未明 政府不應急著恢復上架 為業者解套

致癌油食安風暴，賴清德總統昨在民進黨中執會表示，預防性下架商品經專家確認沒有問題可恢復上架。國民黨文傳會主委陳以信今批評，賴總統說法輕描淡寫不痛不癢，既無道歉也無究責，真正讓他著急的只是讓下架商品盡快恢復上架，而不是徹底釐清事件真相。

陳以信表示，既然政府將啟動獨立第三方查廠調查，應先還給台中市府當初查廠一個公道。尤其在真相尚未完全查明前，政府不應急著讓曾下架商品重新上架販售，不該讓購買者承擔食安風險增加民眾恐慌。他質疑，政府只是要圖利為業者解套，竟不是站在消費者立場保護食安。

陳以信指出，食安政策的核心應該是保障消費者的知情權與選擇權。未來如果政府堅持讓曾下架商品恢復上架，也不應與其他未曾下架商品混在一起販售。他要求政府應即研議建立清楚區隔機制，例如設立專櫃、專區販售，或在商品外包裝貼紙，讓消費者可以一眼辨識，自主決定是否購買。

陳以信再次號召民眾於7月25日傍晚走上凱達格蘭大道，參加「我是人，我反毒台」食安大集會。人民站出來不是為政治，而是為捍衛每一個家庭的餐桌安全、每一位消費者的健康權益。既然民進黨政府「逼我吃毒油、逼我上街頭」，人民就會站出來，對這個顢頇傲慢的政府發出最強烈怒吼。