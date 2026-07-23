賴總統滅火出招 請吃油炸肉圓

在野黨號召民眾七二五上凱道，民進黨全力滅火。兼任民進黨主席的賴清德總統昨天出招，在民進黨中執會請民進黨公職享用油炸肉圓，象徵守護油品安全決心，強調食安問題沒有藍綠，司法單位已偵辦，沒有「蓋牌、護航」問題；行政院會今天將討論食安法修正草案，呼籲立法院朝野黨團秉持理性、科學的態度。

行政院會今天預計通過「食品安全衛生管理法」及相關子法修正草案，將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五方向為修法核心。

至於行政院前天修法會議，台中市長盧秀燕質疑衛福部、法務部意見未整合，修法粗糙。知情人士表示，政務委員陳時中在會中即指示衛福部，修法文字須依據地方建議調整。

賴總統昨指出，依據現行食安法，中央與地方政府都有明確法定權責，中央設定標準及擬訂食品安全相關法規與政策，建立食安衛生預警及稽核制度；地方負責轄區內食品安全管理的執行，包括平時主動進行現場查核、抽樣檢驗、下架，及發布預警，並依法採行必要管制措施。

賴總統說，中央食藥署在六月卅日獲報後，隔天七月一日便邀請台中市政府一起去查廠，沒有誰快誰慢問題，食藥署第一時間也勒令中聯油停工，福壽、福懋油、泰山三家食品公司全面下架，也依法裁罰中聯油史上最高罰款一億七二○萬元。