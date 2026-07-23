放寬蘋果芬普寧 日農藥公司申請

衛福部食藥署四月公告修正農藥殘留上限，其中蘋果「芬普寧」農藥殘留標準容許量調高六倍之多。國民黨立委王育敏昨揭露，幕後推動者為日本農藥「住友化學」所委託的顧問公司，賣農藥的公司申請，我國政府就幫忙放寬芬普寧殘留標準，有這等道理嗎？

立法院社福及衛環委員會昨安排衛福部報告並備詢，委員會經表決通過臨時提案，要求衛福部一周內公開蘋果芬普寧的風險評估報告。衛福部長石崇良昨回應，申請農藥標準放寬需準備諸多文件，因此常見業者委託顧問公司提出申請情況，食藥署依科學為證把關，「不會因公司背景而有差異」。

外界日前質疑，衛福部將芬普寧殘留容許量從現行○點五ppm提升至三ppm，是否美國施壓才放寬農藥標準？當時石崇良回應，「這是經農民、進口業者提出，才予以修正」。

王育敏昨說，審閱正式文件，提出申請的業者為「Exponent」顧問公司，其代表日本農藥公司「住友化學有限公司」向衛福部提出申請。住友全資美國子公司「Valent U.S.A」，旗下重要產品之一即為芬普寧。她也說，二○二四年檢驗七百餘件蘋果，其中五件檢出芬普寧，濃度最高者為○點二五ppm，低於我國過去○點五ppm標準。根據食藥署邊境查驗紀錄，近期十九批美國進口蘋果全數合格，芬普寧超標批數為○，不知為何要變更標準？

王育敏指出，本次是國際農藥公司提出申請，並非國內農民種植模式遭遇困難而要求放寬芬普寧濃度，難怪引發民怨，絕不能允許政府因單一農藥公司要求，就放寬農藥殘留標準。