在野集結 蔣萬安邀韓國瑜上凱道

七二五上凱道反毒油，在野黨大集結。台北市長蔣萬安昨宣布已邀請立法院長韓國瑜參與，蔣也拜託韓將食安法修法排定為優先法案。國民黨主席鄭麗文說，賴清德總統已從「務實的台獨工作者」變成「誤食台毒工作者」，盼全台不分黨派為食安團結一次，撼動傲慢的民進黨。民眾黨主席黃國昌也號召支持者上街頭，不希望當天有任何政治標語、選舉口號。

鄭麗文昨身著「我是人，我反毒台」標語的白色Ｔ恤出席國民黨中常會，她說，致癌油事件後，民進黨不斷拖延卸責，甚至當作政治危機；地方縣市首長努力把關，中央不但沒支持，甚至還打壓、扯後腿，所以要靠人民勇敢站出來。國民黨除了要求政府立刻還給人民食安，賴總統應道歉、行政院長卓榮泰下台，回歸最基本的責任政治。

蔣萬安昨在臉書貼出與韓國瑜合照，表示「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」他拜會韓說明中聯毒油案以來，各縣市政府提出的具體修法建議，非常感謝韓當場慨然允諾，「食安沒有妥協空間，我們一起為台灣的食安加油 」。

對於總統府希望各縣市公布稽查結果，北市是否公布？蔣萬安說，北市府不管是油品、整體食安衛生的稽查或開會次數，都清楚說明；反而是毒油案爆發至今，賴總統照他自己的標準和過去主張的立場，到底國安會議召開了沒有？總統府如果要發言，最基本不是應該要先回應民眾的問題嗎？

桃園市長張善政指出，十多年前台灣接連發生塑化劑、毒澱粉、黑心油等重大食安事件，當時他擔任政務委員，跨部會整合推動「食品雲」計畫，如今食品產業規模、供應鏈結構與風險傳播速度已不同，治理方式停留在原架構就很難因應現今挑戰。

新北市長侯友宜說，確保食安是中央與地方共同責任，食安法有不足之處應速調整，一定要修到位。

黃國昌說，台灣正處於「食不安、民難安」集體焦慮，民眾黨周六將前往凱道向無能的執政團隊發出怒吼，當天不是任何政黨的造勢場合，更不是政治動員，是一場捍衛食品安全的公民行動。