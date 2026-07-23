聽新聞
0:00 / 0:00

在野集結 蔣萬安邀韓國瑜上凱道

聯合報／ 本報記者／連線報導
台北市長蔣萬安（左）號召七二五上凱道反毒油，昨在臉書貼出與立法院長韓國瑜（右）合照並寫上「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出」。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安（左）號召七二五上凱道反毒油，昨在臉書貼出與立法院長韓國瑜（右）合照並寫上「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出」。圖／取自蔣萬安臉書

七二五上凱道反毒油，在野黨大集結。台北市長蔣萬安昨宣布已邀請立法院長韓國瑜參與，蔣也拜託韓將食安法修法排定為優先法案。國民黨主席鄭麗文說，賴清德總統已從「務實的台獨工作者」變成「誤食台毒工作者」，盼全台不分黨派為食安團結一次，撼動傲慢的民進黨。民眾黨主席黃國昌也號召支持者上街頭，不希望當天有任何政治標語、選舉口號。

鄭麗文昨身著「我是人，我反毒台」標語的白色Ｔ恤出席國民黨中常會，她說，致癌油事件後，民進黨不斷拖延卸責，甚至當作政治危機；地方縣市首長努力把關，中央不但沒支持，甚至還打壓、扯後腿，所以要靠人民勇敢站出來。國民黨除了要求政府立刻還給人民食安，賴總統應道歉、行政院長卓榮泰下台，回歸最基本的責任政治。

蔣萬安昨在臉書貼出與韓國瑜合照，表示「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」他拜會韓說明中聯毒油案以來，各縣市政府提出的具體修法建議，非常感謝韓當場慨然允諾，「食安沒有妥協空間，我們一起為台灣的食安加油 」。

對於總統府希望各縣市公布稽查結果，北市是否公布？蔣萬安說，北市府不管是油品、整體食安衛生的稽查或開會次數，都清楚說明；反而是毒油案爆發至今，賴總統照他自己的標準和過去主張的立場，到底國安會議召開了沒有？總統府如果要發言，最基本不是應該要先回應民眾的問題嗎？

桃園市長張善政指出，十多年前台灣接連發生塑化劑、毒澱粉、黑心油等重大食安事件，當時他擔任政務委員，跨部會整合推動「食品雲」計畫，如今食品產業規模、供應鏈結構與風險傳播速度已不同，治理方式停留在原架構就很難因應現今挑戰。

新北市長侯友宜說，確保食安是中央與地方共同責任，食安法有不足之處應速調整，一定要修到位。

黃國昌說，台灣正處於「食不安、民難安」集體焦慮，民眾黨周六將前往凱道向無能的執政團隊發出怒吼，當天不是任何政黨的造勢場合，更不是政治動員，是一場捍衛食品安全的公民行動。

韓國瑜 蔣萬安 食安

延伸閱讀

韓國瑜725會上凱道！蔣萬安拜會食安法列優先法案 感謝為食安挺身而出

提早離席？蔣萬安還原真相 原排拜會韓國瑜食安法列優先卻遭「突襲」

韓國瑜7/25將上凱道 綠：國會議長應中立

7月25日上凱道 表達對政府處理毒油事件不滿

相關新聞

食安風暴延燒 檢二度搜索 不排除中聯更高層涉案

食安風暴持續延燒，中聯油脂總經理余凌冲涉嫌主導隱匿油品檢驗結果，十七日遭法院收押禁見。台中地檢扣押中聯等四公司不法所得一點三億元後，昨再發動第二波搜索，不排除還有更高層涉案。

藍擋19批油品重上架 石崇良：都安全

衛福部前天公布中聯油脂原先十九批預防性下架產品可重新上架，引發各縣市疑慮，藍綠縣市都主張，待食安確認無虞，才能上架。立法院社福及衛環委員會昨邀衛福部食安專報，國民黨團發動臨時提案，要求在未查明流向與真相前，問題油品不得重新上架；衛福部長石崇良說，所放行油品及下游產品均經科學評估，這些產品是安全的。

在野集結 蔣萬安邀韓國瑜上凱道

七二五上凱道反毒油，在野黨大集結。台北市長蔣萬安昨宣布已邀請立法院長韓國瑜參與，蔣也拜託韓將食安法修法排定為優先法案。國民黨主席鄭麗文說，賴清德總統已從「務實的台獨工作者」變成「誤食台毒工作者」，盼全台不分黨派為食安團結一次，撼動傲慢的民進黨。民眾黨主席黃國昌也號召支持者上街頭，不希望當天有任何政治標語、選舉口號。

放寬蘋果芬普寧 日農藥公司申請

衛福部食藥署四月公告修正農藥殘留上限，其中蘋果「芬普寧」農藥殘留標準容許量調高六倍之多。國民黨立委王育敏昨揭露，幕後推動者為日本農藥「住友化學」所委託的顧問公司，賣農藥的公司申請，我國政府就幫忙放寬芬普寧殘留標準，有這等道理嗎？

賴總統滅火出招 請吃油炸肉圓

在野黨號召民眾七二五上凱道，民進黨全力滅火。兼任民進黨主席的賴清德總統昨天出招，在民進黨中執會請民進黨公職享用油炸肉圓，象徵守護油品安全決心，強調食安問題沒有藍綠，司法單位已偵辦，沒有「蓋牌、護航」問題；行政院會今天將討論食安法修正草案，呼籲立法院朝野黨團秉持理性、科學的態度。

725遊行前 姜至剛傳去職？石崇良否認

食安風暴延燒，在野黨本周六號召民眾上凱道，傳出衛福部食藥署長姜至剛將在前一天的周五去職，但衛福部長石崇良昨說，並未要求姜去職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。