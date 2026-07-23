藍擋19批油品重上架 石崇良：都安全

衛福部前天公布中聯油脂原先十九批預防性下架產品可重新上架，引發各縣市疑慮，藍綠縣市都主張，待食安確認無虞，才能上架。立法院社福及衛環委員會昨邀衛福部食安專報，國民黨團發動臨時提案，要求在未查明流向與真相前，問題油品不得重新上架；衛福部長石崇良說，所放行油品及下游產品均經科學評估，這些產品是安全的。

委員會召委盧縣一昨詢問是否先處理臨時提案，朝野看法不一，場面一度火爆，委員會最終表決通過該臨時提案。

北市府發言人李政軒轉述，市長蔣萬安呼籲中央懸崖勒馬，沒有真相就不能上架。李政軒說，中聯毒油案爆發至今邁入第四周，中央周一才成立調查小組，石崇良已明確告訴大家，那一批黃豆的熱損率被放寬十倍，結果在調查小組成立的第二天，連案情都還未釐清，就要趕著以新聞稿宣布重新上架，只會讓民眾更有疑慮，二次重創對食安的信心。

南投縣長許淑華說，中央當初基於食安風險，要求相關油品預防性下架，如今部分產品檢驗合格，依法恢復販售或許沒有問題，但民眾仍有疑慮，即使這一波油品恢復上架，消費者恐怕也不敢購買。

台中市副市長鄭照新對十九批油品重新上架的時機感到疑惑。他說，在同一天的上午，中央到中聯查廠，並沒有通知台中市政府，查廠完後同一天下午，馬上就宣布十九批油品可以上架，為什麼這麼急？