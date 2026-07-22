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凱道聲援反毒油 白營邸聖德：跨部會食安機制失靈、卓揆須下台負責

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民眾黨新北市議員參選人邸聖德今赴凱道聲援反毒油，他轟跨部會食安機制失靈，行政院長卓榮泰應立即下台負責。圖／邸聖德提供
民眾黨新北市議員參選人邸聖德今赴凱道聲援反毒油，他轟跨部會食安機制失靈，行政院長卓榮泰應立即下台負責。圖／邸聖德提供

民眾黨新北市議員參選人邸聖德今赴凱道聲援反毒油，他轟跨部會食安機制失靈，行政院長卓榮泰應立即下台負責，同時向國人公開道歉。

民眾黨新北市議員參選人陳彥廷、陳語倢、陳世軒、林子宇、陳怡君、吳亞倫及民眾黨主席黃國昌日前為新店區議員參選人站台的邸聖德，今天上午邸前往凱達格蘭大道，聲援為毒油事件展開絕食靜坐的國民黨青年，要求政府正視食安危機，並追究行政失靈責任。

邸聖德指出，行政院食安辦公室過去曾宣稱，在完成衛福部與教育部的跨部會系統介接後，可透過通報系統即時掌握不合格食品資訊，並在2小時內確認可能受影響的學校。然而此次毒油事件發生後，政府不僅通報速度緩慢、問題產品下架遲延，並發文給教育部要各機關上網比對資料。

邸聖德批評，政府過去投入大筆預算建置食安資訊系統，不斷以宣傳方式強調跨部會整合成效，行政院長卓榮泰身為最高行政首長，對於此次跨部會食安機制失靈責無旁貸，應立即向國人公開道歉並下台負責，並對民進黨地方議員喊話，他表示，議員是第一線面對學校、家長及學生的民意代表，所有地方民意代表都應該站出來，替學生及家長討回公道。

民眾黨新北市議員參選人邸聖德今赴凱道聲援反毒油，他轟跨部會食安機制失靈，行政院長卓榮泰應立即下台負責。圖／邸聖德提供
民眾黨新北市議員參選人邸聖德今赴凱道聲援反毒油，他轟跨部會食安機制失靈，行政院長卓榮泰應立即下台負責。圖／邸聖德提供

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