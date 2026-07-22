盧秀燕批政院食安法修法粗糙 陳菁徽指賴政府怠惰

針對中聯致癌油事件，行政院昨日下午與六都首長與相關部會共議食安法修法，由政務委員陳時中主持，台中市長盧秀燕針對政院版食安法修法，表示「修法不應這麼粗糙」，建議中央先整合好版本。國民黨立委陳菁徽表示，賴政府處理食安法修法一再拖延，且內部溝通不足、跨部會意見分歧，更質疑現行「自主規制」機制本應檢討，食藥署長姜至剛明知制度風險，為何上任後未主動推動修法？

陳菁徽表示，賴政府上任以來，只要是民眾高度關注的法案，行政院往往最晚提出版本，最後意見最多的也總是民進黨政府。如今食安法修法又出現同樣情況，在野黨早已提出修法版本，預計於本週五院會完成一讀並交付委員會審查，行政院版本卻遲遲沒有下文。

陳菁徽說，更令人質疑的是，盧秀燕與台北市長蔣萬安前往行政院開會，會中竟傳出法務部對食安法修法內容仍有不同意見。這代表事件發生至今，賴政府連最基本的跨部會橫向溝通都尚未完成。對外未能與食品業者建立有效的垂直溝通，對內又無法整合各部會意見，民眾還能期待這樣的政府提出什麼具體改革？

陳菁徽指出，6月30日毒油事件爆發後，衛福部就應立即啟動食安法修法，行政院卻拖到7月23日才要通過修法草案。整整24天，已足以讓相關部會進行討論、整合意見並完善條文。民進黨政府卻一再拖延，顯然仍想以大事化小的態度處理此次毒油事件，直到輿論與地方政府壓力升高後才倉促修法。

陳菁徽提到，此外，現行食安法所建立的「自主規制」機制，本來就應全面檢討。對此提出質疑的也不只有在野黨。姜至剛過去擔任教授時，就曾警告自主規制恐淪為政府卸責的藉口。既然姜至剛早已看見制度風險，為何上任後未主動推動修法？