網傳「絕食大夜班」招募海報 國民黨青年部斥：惡意變造

致癌油風波延燒，國民黨北市議員楊植斗率3名議員參選人在凱道前絕食抗議。針對近日社群平台流傳一張署名「中國國民黨青年部」、標題為「誠徵絕食大夜班人員」的招募海報，國民黨青年事務發展委員會青年部今發布聲明嚴正駁斥，澄清該圖文全屬惡意偽造。

青年部主任李昶志表示，該圖文內容皆為有心人士虛構，青年部從未發布、也未授權發布任何與「絕食大夜班」或「5小時禁食行動」相關的招募資訊。他直言，造謠者刻意將半夜至早晨的正常睡眠時段扭曲為「絕食任務」，邏輯荒謬至極，純粹是為了惡意嘲諷而進行的低劣抹黑。

李昶志表示，民主社會的理性交流應建立在事實基礎上，而非劣質的造謠圖文，他強烈譴責這種破壞公共討論品質的行為。針對相關造謠與散播行為，青年部已蒐證，並將保留法律追訴權。

李昶志表示，青年部所有正式專案活動與招募資訊，均會透過官方網站及具認證的官方社群帳號發布。請社會大眾以官方管道為準，共同遏止假訊息蔓延。

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