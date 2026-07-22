快訊

國票金設立副董 王世堅批酬庸不成體統、獲利最低年薪還高達2,000萬元

巴威才剛走…準紅霞颱風最快明深夜生成 不排除同步發海警

台中燒肉店賣過期和牛一客2700元 日店長等3人遭重判全驅逐出境

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】中聯買什麼次級黃豆 需放寬熱損率10倍？

聯合報／ 主筆室
衛福部長石崇良（左）22日在立法院表示，針對外界質疑黃豆品質與製程，本周將完成調查報告。圖／中央社
衛福部長石崇良（左）22日在立法院表示，針對外界質疑黃豆品質與製程，本周將完成調查報告。圖／中央社

衛福部急著在725遊行前重新上架中聯油品，擠出一些毒油來源的內幕向社會交代。怎料，問題更嚴重了。石崇良部長說，中聯去年起放寬黃豆驗收標準，將熱損率從0.5％提高到5％，也就是放寬十倍，加上製程疏失，可能因此使苯駢芘超標。他沒說的是，中聯為何驟然大幅放寬？攸關食安的關鍵是：放寬熱損率十倍的黃豆已非食用等級，衛福部不追究嗎？

食藥署在毒油案爆發之初，即鎖定苯駢芘來自巴西黃豆。學者指出，台灣每年4月後主要進口巴西黃豆，當地氣候濕度高，保存運送前須燻蒸處理。若乾燥流程控制不當，易使黃豆嚴重焦化、蛋白質變性，形成「熱損豆」，大幅提高榨油製程苯駢芘殘留機率。

熱損率是國際穀物貿易分級的法定標準，黃豆期現貨市場採《美國黃豆官方標準》，分為四級。食品加工用途至少要求達到第二級0.5%水準。而最差的第四級是3.0 %，也就是熱損容許度比第二級放寬6倍。第四級乃至標準以下的sample grade黃豆，通常用於低階工業，例如提煉生質柴油、工業潤滑油及油漆基底等。

中聯原採用市場最普遍的第二級，去年起放寬十倍，遠低於美國第四級黃豆標準，瑕疵程度已遠非食用油等級。中聯究竟買到什麼巴西黃豆，非要把熱損率降到美規四級以下，以便驗收？衛福部把關全國食安，對這種違反食品業者常態的作法，一點都不懷疑嗎？放寬一年，人民究竟吃下多少致癌毒油？衛福部要裝著沒看到？

按理，巴西黃豆熱損嚴重，買方為免全船退運損失，可向賣方要求扣款索賠，再以精煉去除有毒物質銷售。但正規業者會精算放寬驗收的精煉額外成本，尤其台灣苯駢芘含量標準比照歐盟的2ppb，幾乎是全球最嚴格，採購太次級的黃豆精煉未必合算。若是用心不正的業者，賭政府不查，那就另當別論。採購5%熱損黃豆，以一般製程提煉沙拉油，只要沒東窗事發仍有賺頭。而黃豆加工七成商業利益來自飼料，採用熱損豆反而提升更多利潤。

石崇良保證預防下架的中聯油品有19批安全無虞，宣布再上架。但國人對行事不透明的政府已大失信心，加上中聯大幅降規採購巴西黃豆，使毒油事件更為擴大，急著上架反而衍生更多疑雲。衛福部必須先告訴民眾，中聯這一年究竟買了多少次級黃豆來製毒油。

黃豆 石崇良 中聯油品 衛福部 致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯自行放寬10倍黃豆熱損率 姜至剛：疑釀苯駢芘超標

檢驗合格 19批油品可重新上架

食藥署上架19批預防性下架油品 陳菁徽：民眾對賴政府食安毫無信心

毒油案延燒 藍委轟卓內閣失職 提案刪政院業務費與特別費

相關新聞

黃國昌爆食藥署長快下台？政院：無端臆測…政治操作無助解決問題

中聯毒油事件延燒，在野要求賴政府負起政治責任，民眾黨主席黃國昌今天透露，聽說食藥署長姜至剛可能本周五前去職。行政院發言人李慧芝表示，有注意到黃國昌對政府團隊人事的無端臆測，對行政團隊來說，沒有什麼比儘速還給國人無虞的食安環境、健全相關法制更為重要的工作。

影／批725上凱道不能解決問題！宋楚瑜喊話藍綠白：不要鬧情緒

針對毒油風波，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道抗議，親民黨主席宋楚瑜今天到基隆輔選副議長楊秀玉時表示，走上街頭不能解決問題，只能宣洩人民對這件事情的關心，「我要向國會目前的三個政黨提出呼籲，要解決問題而不是鬧情緒。」

盧秀燕批政院食安法修法粗糙 陳菁徽指賴政府怠惰

針對中聯致癌油事件，行政院昨日下午與六都首長與相關部會共議食安法修法，由政務委員陳時中主持，台中市長盧秀燕針對政院版食安法修法，表示「修法不應這麼粗糙」，建議中央先整合好版本。國民黨立委陳菁徽表示，賴政府處理食安法修法一再拖延，且內部溝通不足、跨部會意見分歧，更質疑現行「自主規制」機制本應檢討，食藥署長姜至剛明知制度風險，為何上任後未主動推動修法？

網傳「絕食大夜班」招募海報 國民黨青年部斥：惡意變造

致癌油風波延燒，國民黨北市議員楊植斗率3名議員參選人在凱道前絕食抗議。針對近日社群平台流傳一張署名「中國國民黨青年部」、標題為「誠徵絕食大夜班人員」的招募海報，國民黨青年事務發展委員會青年部今發布聲明嚴正駁斥，澄清該圖文全屬惡意偽造。

政院「食安法」被批修法粗糙 羅智強：敷衍散漫不面對政治責任

台中市長盧秀燕昨天批行政院版的「食安法」修法粗糙。國民黨立委羅智強今天表示，主管機關在中聯致癌油這件事情上，一而再、再而三地敷衍和散漫。如果民進黨不能面對行政、政治責任，提「食安法」修法都是虛晃一招。

黃國昌：台灣陷「食不安民難安」集體焦慮 號召民眾上凱道發出怒吼

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上街表達抗議。民眾黨主席黃國昌今天說，台灣正在處於「食不安、民難安」的集體焦慮，民眾黨本周將前往凱達格蘭大道向無能的執政團隊發出怒吼，「食安是不分顏色的民生議題，當天不希望現場有任何政治標語、選舉口號。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。