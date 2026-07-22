【重磅快評】中聯買什麼次級黃豆 需放寬熱損率10倍？

衛福部急著在725遊行前重新上架中聯油品，擠出一些毒油來源的內幕向社會交代。怎料，問題更嚴重了。石崇良部長說，中聯去年起放寬黃豆驗收標準，將熱損率從0.5％提高到5％，也就是放寬十倍，加上製程疏失，可能因此使苯駢芘超標。他沒說的是，中聯為何驟然大幅放寬？攸關食安的關鍵是：放寬熱損率十倍的黃豆已非食用等級，衛福部不追究嗎？

食藥署在毒油案爆發之初，即鎖定苯駢芘來自巴西黃豆。學者指出，台灣每年4月後主要進口巴西黃豆，當地氣候濕度高，保存運送前須燻蒸處理。若乾燥流程控制不當，易使黃豆嚴重焦化、蛋白質變性，形成「熱損豆」，大幅提高榨油製程苯駢芘殘留機率。

熱損率是國際穀物貿易分級的法定標準，黃豆期現貨市場採《美國黃豆官方標準》，分為四級。食品加工用途至少要求達到第二級0.5%水準。而最差的第四級是3.0 %，也就是熱損容許度比第二級放寬6倍。第四級乃至標準以下的sample grade黃豆，通常用於低階工業，例如提煉生質柴油、工業潤滑油及油漆基底等。

中聯原採用市場最普遍的第二級，去年起放寬十倍，遠低於美國第四級黃豆標準，瑕疵程度已遠非食用油等級。中聯究竟買到什麼巴西黃豆，非要把熱損率降到美規四級以下，以便驗收？衛福部把關全國食安，對這種違反食品業者常態的作法，一點都不懷疑嗎？放寬一年，人民究竟吃下多少致癌毒油？衛福部要裝著沒看到？

按理，巴西黃豆熱損嚴重，買方為免全船退運損失，可向賣方要求扣款索賠，再以精煉去除有毒物質銷售。但正規業者會精算放寬驗收的精煉額外成本，尤其台灣苯駢芘含量標準比照歐盟的2ppb，幾乎是全球最嚴格，採購太次級的黃豆精煉未必合算。若是用心不正的業者，賭政府不查，那就另當別論。採購5%熱損黃豆，以一般製程提煉沙拉油，只要沒東窗事發仍有賺頭。而黃豆加工七成商業利益來自飼料，採用熱損豆反而提升更多利潤。

石崇良保證預防下架的中聯油品有19批安全無虞，宣布再上架。但國人對行事不透明的政府已大失信心，加上中聯大幅降規採購巴西黃豆，使毒油事件更為擴大，急著上架反而衍生更多疑雲。衛福部必須先告訴民眾，中聯這一年究竟買了多少次級黃豆來製毒油。