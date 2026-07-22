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黃國昌爆食藥署長快下台？政院：無端臆測…政治操作無助解決問題
中聯毒油事件延燒，在野要求賴政府負起政治責任，民眾黨主席黃國昌今天透露，聽說食藥署長姜至剛可能本周五前去職。行政院發言人李慧芝表示，有注意到黃國昌對政府團隊人事的無端臆測，對行政團隊來說，沒有什麼比儘速還給國人無虞的食安環境、健全相關法制更為重要的工作。
李慧芝表示，在中央地方最需要協力合作的時候，這類政治語言與操作無助於問題解決，期待放下政治歧見，共同完善機制，一起守護國人食安健康。
黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，稱行政院邀六都市長會商「食安法」，目的是為了轉移725遊行焦點，還透露「聽說他們（政府）要先讓一個小官下台」，在主持人追問下，黃則回覆「我聽到的消息應該是食藥署長」。對此，衛福部長石崇良說，完全沒有得到這個消息。姜至剛本人則未正面回應去留問題。
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