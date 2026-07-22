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黃國昌：台灣陷「食不安民難安」集體焦慮 號召民眾上凱道發出怒吼

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道發出不滿怒吼。記者潘俊宏／攝影
中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道發出不滿怒吼。記者潘俊宏／攝影

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上街表達抗議。民眾黨主席黃國昌今天說，台灣正在處於「食不安、民難安」的集體焦慮，民眾黨本周將前往凱達格蘭大道向無能的執政團隊發出怒吼，「食安是不分顏色的民生議題，當天不希望現場有任何政治標語、選舉口號。」

民眾黨今天舉行中央委員會，針對毒油食安風暴延燒至今，黃國昌在會中表示，台灣正在處於「食不安、民難安」的集體焦慮，此刻人民只是卑微地要求「知道毒油從哪裡來、流向哪裡」，換來的卻是民進黨政府一句句傲慢回應，包括「又不是我逼你吃的」、「苯駢芘本來就存在黃豆當中」及「民眾感覺並沒有強烈不滿」。

黃國昌批評，府院黨聯手從一開始企圖蓋牌，再到下架上架標準一改再改，還有流向資訊殘缺不全、問題產品遲遲交代不清，政府展現的不是危機處理能力，而是卸責能力；民進黨沒有解決任何問題，而是不斷製造資訊混亂、加劇食安恐慌。

黃國昌說，人民憤怒的對象已經不僅是毒油，還有面對毒油仍然無感、卸責、無能的民進黨政府，民眾黨25日下午3時將在行政院前舉行「做不好就換掉、人民不要吃癌油」記者會，要求行政院長卓榮泰下台負起政治則陣，隨後也將與所有自主到場的民眾前往凱達格蘭大道，共同向無能的執政團隊發出人民最直接的怒吼。

黃國昌強調，725不是任何政黨的造勢場合，更不是政治動員，而是一場人民捍衛食品安全的公民行動，民眾黨邀請所有關心食安、家人健康的民眾，大家不分政黨與立場站出來要求「政府說清楚真相、負起政治責任，把人民最基本的食安還給台灣」，食安是不分顏色的民生議題，當天不希望在現場出現任何政治標語、選舉口號。

黃國昌也說，民進黨持續想要把人民的憤怒操作為「政治攻防」，這種意圖甩鍋卸責的低劣手段早就被看破手腳，民眾黨將號召所有重視食安的民眾一起站上凱達格蘭大道，大家要用人民的力量讓傲慢失能的政府低頭。

此外，民眾黨中央委員會也通過選舉決策委員會的舉薦，徵召新北市新店深坑石碇坪林烏來區議員邸聖德、新竹市西區議員施淑婷，並且通過彰化第五類公職人員提名名單，徵召彰化縣福興鄉第三選區鄉民代表黃怡雯。

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