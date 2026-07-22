鄭麗文批賴總統成「誤食台毒工作者」籲725上凱道撼動傲慢民進黨

國民黨發起「我是人，我反毒台」７月2５日上凱道集會活動。國民黨主席鄭麗文今天表示，許多現任縣市首長會現身說法，立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌都會到場，希望全台上下一致，不分黨派，為了食安團結一次，盼這次凱道集結，能真正撼動傲慢的民進黨。

鄭麗文今在中常會身著「我是人，我反毒台」標語的白色T恤。她在致詞指出，在發生致癌毒油事件後，民進黨不斷拖延卸責，甚至當作政治危機在處理，而不是做人民的食安危機在處理。只要當作政治危機在處理，就是展開朝野惡鬥、甩鍋給在野黨、把責任推卸給地方政府，人民的怒吼與不安，何時能讓民進黨重視？

鄭麗文批評，執政黨可以不顧民意，把人民當韭菜，不顧食安，從當年的核食、萊豬、毒雞蛋、發芽的馬鈴薯、毒蘋果，到今天一級致癌物的毒油全台亂竄，標準不一。她批評，賴清德總統已經從「務實的台獨工作者」，變成一個害台灣人民每天都「誤食台灣毒油」的「誤食台毒工作者」。

鄭麗文表示，包括台北市議員楊植斗在內的４位藍營青年，在凱道絕食已滿76小時，執政黨連食安這麼卑微的要求都沒辦法做到，還嘻皮笑臉、態度輕佻，甚至非常惡劣地要透過這件事情來政治鬥爭。在中常會後，她邀請中常委一起到凱道，為4位正在絕食中的年輕人加油打氣。

鄭麗文說，這麼多優秀的地方縣市首長努力把關，不但沒有得到中央的支持、沒有清楚的政策，甚至打壓他們、扯後腿、破壞、冷言冷語、甩鍋，所以要靠每一個人民勇敢地站出來。國民黨除了要求政府立刻還給人民食安之外，包括閣揆、總統在內，應該道歉、應該下台，回歸民主政治最基本的責任政治。

至於可能會有多少民眾參加725反毒台集會？鄭麗文表示，她聽到有地方議員說，民眾報名非常踴躍，遊覽車都已經爆滿了。