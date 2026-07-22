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陳時中遭爆毒油案延燒仍跑「酒攤」 白委：是否把人民食安放心上？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨台北市議員李明賢接獲爆料，政務委員陳時中被民眾目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」。圖／取自李明賢臉書
國民黨台北市議員李明賢接獲爆料，政務委員陳時中被民眾目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」。圖／取自李明賢臉書

中聯毒油事件持續延燒，政務委員陳時中遭爆應酬跑「酒攤」，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，身為行政院食品安全會報委員、督導食安的政務委員，陳時中在食安問題上的責任重大，如今卻能夠悠哉地跑攤喝酒，讓人懷疑賴政府高官是否有把人民的食安放在心上。

國民黨台北市議員李明賢今天在臉書發文指出，毒油風暴延燒三個多星期，對於毒油源頭為何、如何重拾食安信心，行政院始終拿不出說服人民的方法，然而陳時中負責督導食安、參與危機處理，居然被民眾目睹應酬跑「酒攤」，凸顯政府面對毒油事件掉以輕心、螺絲掉滿地。

針對陳時中應酬跑酒攤，陳清龍受訪時說，政務官下班當然有個人的聚餐自由，但是身為督導食安的行政院政務委員，更是總統府健康台灣推動聯盟副召集人、行政院食品安全會報委員，陳時中在食安問題上責任重大。

陳清龍表示，值此食安風暴延燒之際，毒油流向仍然不明，導致民眾人心惶惶，陳時中仍然能夠悠哉地跑攤喝酒，恐怕造成社會觀感不佳，更讓人懷疑賴政府高官是否真把人民食安放在心上。

食安 陳時中 李明賢

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