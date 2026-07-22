快訊

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

少年股神？陶朱隱園再賣一戶 買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

阿金認出「好朋狗穿自己舊衣」當街撕爛 拉拉全身衣服碎光哭了：絕交吧

聽新聞
0:00 / 0:00

陳時中被控毒油案延燒還在跑酒攤 林俊憲：國民黨又在看圖說故事

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照

中聯油脂毒油案延燒，國民黨台北市議員李明賢臉書指出，督導食安、參與政院危機處理的政務委員陳時中，在毒油事件愈燒愈大的7月11日晚間，居然被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」。民進黨立委林俊憲今天表示，國民黨又來了，又在看圖說故事，該檢驗的陳時中有沒有把事情處理好。

林俊憲指出，他不知道李明賢指控的是什麼樣的局，但陳時中吃個飯，國民黨又要來看圖說故事、連連看這套嗎？陳時中這樣吃飯有妨害到他職責，工作有沒做好嗎？

林俊憲說，要檢測的是陳時中有沒有把事情處理好，不是拿照片講故事，是惡劣的作法；國民黨好像每次看到照片就撿到槍、胡說八道，政治不該搞到這麼冷血，用照片亂編故事，「實在有點LOW（不入流）啦」。

陳時中 林俊憲 國民黨

延伸閱讀

毒油食安風暴...陳時中遭爆料仍應酬跑「酒攤」？李明賢轟螺絲掉滿地

政院食安會議 盧秀燕批修法不應這麼粗糙 陳其邁抱怨毒油案搞死地方

中聯案 政院：以科學檢驗釐清真相、中央地方各司其職

提早離席？蔣萬安還原真相 原排拜會韓國瑜食安法列優先卻遭「突襲」

相關新聞

論毒油！張善政認廠商責任最大 但政府風險管控治理能力不足

毒油風波持續延燒，桃園市長張善政稍早在臉書發千字文，直指此次事件「廠商責任最大」，但政府在事件發生後應該要能掌控風險，而現行治理架構仍然不足，有思考新的治理思維。

醫師揭8年苯駢芘0件？ 北市衛生局駁斥：汙衊基層同仁辛勞

致癌油風暴擴大，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道，醫師杜承哲前天稱北市8年內針對所有單位查驗苯駢芘0件。北市衛生局今嚴正駁斥，此說法汙衊基層同仁辛勞，2022年至2026年配合中央指定抽驗的產品檢驗苯駢芘。

陳時中遭爆毒油案延燒仍跑「酒攤」 白委：是否把人民食安放心上？

中聯毒油事件持續延燒，政務委員陳時中遭爆應酬跑「酒攤」，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，身為行政院食品安全會報委員、督導食安的政務委員，陳時中在食安問題上的責任重大，如今卻能夠悠哉地跑攤喝酒，讓人懷疑賴政府高官是否有把人民的食安放在心上。

陳時中被控毒油案延燒還在跑酒攤 林俊憲：國民黨又在看圖說故事

中聯油脂毒油案延燒，國民黨台北市議員李明賢臉書指出，督導食安、參與政院危機處理的政務委員陳時中，在毒油事件愈燒愈大的7月11日晚間，居然被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」。民進黨立委林俊憲今天表示，國民黨又來了，又在看圖說故事，該檢驗的陳時中有沒有把事情處理好。

陳時中被爆不甩毒油案跑酒攤 陳菁徽轟：民進黨執政下「朱門酒肉臭」

毒油風暴擴大，行政院政務委員陳時中負責督導衛福部業務，卻被爆仍去跑酒攤。國民黨立委陳菁徽今日表示，陳時中貴為行政院政委，卻未能發揮其醫療衛環專業，以及溝通協調能力，反而愈弄愈糟，浪費地方政府時間，陳被爆有空去應酬跑酒攤，只會讓人民覺得，民進黨執政下，就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

不是驗過就安心！許淑華籲先查出毒油汙染源 急上架只會嚇跑消費者

衛福部食藥署宣布中聯油脂19批檢驗合格油品可恢復上架，南投縣長許淑華今天表示，中央尚未查明苯駢芘超標原因，民眾疑慮未除，匆促恢復販售恐「沒人敢買」；南投縣衛生局則表示，將待食藥署正式公文及產品明細送達後，再依規定辦理恢復上架作業，不會立即執行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。