陳時中被控毒油案延燒還在跑酒攤 林俊憲：國民黨又在看圖說故事

中聯油脂毒油案延燒，國民黨台北市議員李明賢臉書指出，督導食安、參與政院危機處理的政務委員陳時中，在毒油事件愈燒愈大的7月11日晚間，居然被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」。民進黨立委林俊憲今天表示，國民黨又來了，又在看圖說故事，該檢驗的陳時中有沒有把事情處理好。

林俊憲指出，他不知道李明賢指控的是什麼樣的局，但陳時中吃個飯，國民黨又要來看圖說故事、連連看這套嗎？陳時中這樣吃飯有妨害到他職責，工作有沒做好嗎？

林俊憲說，要檢測的是陳時中有沒有把事情處理好，不是拿照片講故事，是惡劣的作法；國民黨好像每次看到照片就撿到槍、胡說八道，政治不該搞到這麼冷血，用照片亂編故事，「實在有點LOW（不入流）啦」。