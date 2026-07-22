快訊

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

少年股神？陶朱隱園再賣一戶 買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

阿金認出「好朋狗穿自己舊衣」當街撕爛 拉拉全身衣服碎光哭了：絕交吧

聽新聞
0:00 / 0:00

陳時中被爆不甩毒油案跑酒攤 陳菁徽轟：民進黨執政下「朱門酒肉臭」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨台北市議員李明賢接獲爆料，指行政院政委陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」圖／截自李明賢臉書
國民黨台北市議員李明賢接獲爆料，指行政院政委陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」圖／截自李明賢臉書

毒油風暴擴大，行政院政務委員陳時中負責督導衛福部業務，卻被爆仍去跑酒攤。國民黨立委陳菁徽今日表示，陳時中貴為行政院政委，卻未能發揮其醫療衛環專業，以及溝通協調能力，反而愈弄愈糟，浪費地方政府時間，陳被爆有空去應酬跑酒攤，只會讓人民覺得，民進黨執政下，就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

國民黨台北市議員李明賢今日表示，他接獲爆料，指陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？爆料民眾也不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」

陳菁徽指出，昨天陳時中召開的食安會議，會後各界砲轟連連，食安法修法的內容毫無章法，中央跨部會之間如同沒有聯繫，甚至傳出法務部當場對修法內容滿頭問號。這凸顯中央面對毒油事件至今超過3周，專業的事情一項都做不好，就算換成以前的衛福部長也是一樣。

陳菁徽批評，賴政府處理食安議題，該做的事情荒腔走板，反倒是所有骯髒政治手段盡出。行政院長卓榮泰蓋牌、衛福部長石崇良搞錯外銷國家、民進黨發言人吳崢說又不是我逼你吃、總統府秘書長潘孟安甩手推開記者、民進黨議員一下說如喪考妣、一下說植物天然本來就有。最可悲的是，賴清德總統繼續神隱，任由下面的人胡搞瞎搞，卻沒有人需要負起政治責任。

陳菁徽更批評，過去賴總統喊「食安即國安」，但至今不敢召開國安會議。3周過去，行政院終於召開食安會議，然而陳時中貴為行政院政委，卻未能發揮其醫療衛環專業，以及溝通協調能力，反而愈弄愈糟，浪費地方政府的時間。

陳菁徽表示，如今再看到毒油事件延燒期間，陳時中被爆出有空去應酬跑酒攤，只會讓人民覺得，民進黨執政下，就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，有權有勢之人有更多資源守護自身健康，一般老百姓卻不知不覺吃下數千噸的一級致癌毒油。

陳菁徽 陳時中 民進黨

延伸閱讀

毒油食安風暴...陳時中遭爆料仍應酬跑「酒攤」？李明賢轟螺絲掉滿地

政院食安會議 盧秀燕批修法不應這麼粗糙 陳其邁抱怨毒油案搞死地方

食藥署上架19批預防性下架油品 陳菁徽：民眾對賴政府食安毫無信心

中聯案 政院：以科學檢驗釐清真相、中央地方各司其職

相關新聞

論毒油！張善政認廠商責任最大 但政府風險管控治理能力不足

毒油風波持續延燒，桃園市長張善政稍早在臉書發千字文，直指此次事件「廠商責任最大」，但政府在事件發生後應該要能掌控風險，而現行治理架構仍然不足，有思考新的治理思維。

醫師揭8年苯駢芘0件？ 北市衛生局駁斥：汙衊基層同仁辛勞

致癌油風暴擴大，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道，醫師杜承哲前天稱北市8年內針對所有單位查驗苯駢芘0件。北市衛生局今嚴正駁斥，此說法汙衊基層同仁辛勞，2022年至2026年配合中央指定抽驗的產品檢驗苯駢芘。

陳時中遭爆毒油案延燒仍跑「酒攤」 白委：是否把人民食安放心上？

中聯毒油事件持續延燒，政務委員陳時中遭爆應酬跑「酒攤」，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，身為行政院食品安全會報委員、督導食安的政務委員，陳時中在食安問題上的責任重大，如今卻能夠悠哉地跑攤喝酒，讓人懷疑賴政府高官是否有把人民的食安放在心上。

陳時中被控毒油案延燒還在跑酒攤 林俊憲：國民黨又在看圖說故事

中聯油脂毒油案延燒，國民黨台北市議員李明賢臉書指出，督導食安、參與政院危機處理的政務委員陳時中，在毒油事件愈燒愈大的7月11日晚間，居然被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」。民進黨立委林俊憲今天表示，國民黨又來了，又在看圖說故事，該檢驗的陳時中有沒有把事情處理好。

陳時中被爆不甩毒油案跑酒攤 陳菁徽轟：民進黨執政下「朱門酒肉臭」

毒油風暴擴大，行政院政務委員陳時中負責督導衛福部業務，卻被爆仍去跑酒攤。國民黨立委陳菁徽今日表示，陳時中貴為行政院政委，卻未能發揮其醫療衛環專業，以及溝通協調能力，反而愈弄愈糟，浪費地方政府時間，陳被爆有空去應酬跑酒攤，只會讓人民覺得，民進黨執政下，就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

不是驗過就安心！許淑華籲先查出毒油汙染源 急上架只會嚇跑消費者

衛福部食藥署宣布中聯油脂19批檢驗合格油品可恢復上架，南投縣長許淑華今天表示，中央尚未查明苯駢芘超標原因，民眾疑慮未除，匆促恢復販售恐「沒人敢買」；南投縣衛生局則表示，將待食藥署正式公文及產品明細送達後，再依規定辦理恢復上架作業，不會立即執行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。