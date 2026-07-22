陳時中被爆不甩毒油案跑酒攤 陳菁徽轟：民進黨執政下「朱門酒肉臭」

毒油風暴擴大，行政院政務委員陳時中負責督導衛福部業務，卻被爆仍去跑酒攤。國民黨立委陳菁徽今日表示，陳時中貴為行政院政委，卻未能發揮其醫療衛環專業，以及溝通協調能力，反而愈弄愈糟，浪費地方政府時間，陳被爆有空去應酬跑酒攤，只會讓人民覺得，民進黨執政下，就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

國民黨台北市議員李明賢今日表示，他接獲爆料，指陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？爆料民眾也不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」

陳菁徽指出，昨天陳時中召開的食安會議，會後各界砲轟連連，食安法修法的內容毫無章法，中央跨部會之間如同沒有聯繫，甚至傳出法務部當場對修法內容滿頭問號。這凸顯中央面對毒油事件至今超過3周，專業的事情一項都做不好，就算換成以前的衛福部長也是一樣。

陳菁徽批評，賴政府處理食安議題，該做的事情荒腔走板，反倒是所有骯髒政治手段盡出。行政院長卓榮泰蓋牌、衛福部長石崇良搞錯外銷國家、民進黨發言人吳崢說又不是我逼你吃、總統府秘書長潘孟安甩手推開記者、民進黨議員一下說如喪考妣、一下說植物天然本來就有。最可悲的是，賴清德總統繼續神隱，任由下面的人胡搞瞎搞，卻沒有人需要負起政治責任。

陳菁徽更批評，過去賴總統喊「食安即國安」，但至今不敢召開國安會議。3周過去，行政院終於召開食安會議，然而陳時中貴為行政院政委，卻未能發揮其醫療衛環專業，以及溝通協調能力，反而愈弄愈糟，浪費地方政府的時間。

陳菁徽表示，如今再看到毒油事件延燒期間，陳時中被爆出有空去應酬跑酒攤，只會讓人民覺得，民進黨執政下，就是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，有權有勢之人有更多資源守護自身健康，一般老百姓卻不知不覺吃下數千噸的一級致癌毒油。