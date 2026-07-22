論毒油！張善政認廠商責任最大 但政府風險管控治理能力不足

毒油風波持續延燒，桃園市長張善政稍早在臉書發千字文，直指此次事件「廠商責任最大」，但政府在事件發生後應該要能掌控風險，而現行治理架構仍然不足，有思考新的治理思維。

張善政臉書表示，行政院昨召集各地方政府，提出「食品安全衛生管理法」修法方向。他樂見中央願意正視問題，也期待這次修法，能真正推動台灣的食安制度向前走，但他認為目前政府的應對方式與修法討論，仍有進一步深化的空間。

張善政表示，十多年前，台灣接連發生塑化劑、毒澱粉、黑心油等重大食安事件。當時他擔任政務委員，臨危受命，接下了跨部會整合，推動「食品雲」計畫，建立五大核心系統，包括非登不可、非追不可、非報不可、非驗不可與非稽不可。食品雲是希望為食安治理提供資訊基礎，整合食品業者登錄、追溯、檢驗、稽查等資訊，讓食安管理從事後追查逐步走向即時應變。

十多年後，食品產業的規模、供應鏈的結構與風險傳播的速度已經不同，如果治理方式仍停留在原有架構，就很難因應今天的挑戰。

張善政說，這次中聯油品事件，廠商責任最大。但政府更該面對的是一家廠商出事，風險迅速擴散到數百上千家業者、波及全國消費者；事件發生的第一時間，原料流向仍無法被完整掌握，以致影響後續預警、下架與風險溝通 。

當風險會沿著共同原料快速向下游擴散，這就不再是一家工廠的過失、一項產品的問題，而是食安的系統性風險，這也反映現行治理架構仍有不足。

張善政認為，思考新的治理思維，讓系統性風險更加可預防、可控制，事件發生後能更迅速應變，是比爭執責任歸屬更重要的課題。而處理系統性風險，資安治理或有可供食安治理借鑑之處。

張善政指出，2020年美國爆發SolarWinds的軟體供應鏈攻擊，駭客不去正面攻打數千個目標，而是先攻陷一個被大量組織共同使用的上游軟體供應商，將惡意程式植入軟體更新，再透過正常更新機制向下游擴散。大約有一萬八千個客戶受影響，遭到實際入侵的對象包括美國財政部、商務部、國土安全部、司法部及能源部等重要機關。這起事件因此被視為國安層級的重大危機。

一家關鍵供應商出問題，整個下游供應鏈都大幅受影響。這與中聯油品事件，何其相似。

SolarWinds事件之後，資安界更著重供應鏈資安治理議題。重點先辨識哪些供應商、產品與服務屬於「關鍵節點」，再依重要性與影響，採取不同強度的管理措施。

例如，業界常用的ISO 27001、27002等標準，就要求必須依供應商的風險水準查核，關鍵性越高，風險越大，所有管理與查核標準，就越嚴格。

若從食安治理來看，油脂、麵粉等廣泛使用的基礎原料，以及市場占有率高、供應範圍大的重要製造業者，一旦發生問題，影響整條食品供應鏈，就是食安體系中的「關鍵節點」。

張善政說，關鍵節點平時就應有更高密度的監測與管理、更完整的流向資料，以及更即時的跨機關資訊交換。一旦發現異常，就必須立即啟動不同層級的應變程序。這些資安事件應變亦有成熟做法可借鏡。

隨著事件嚴重程度不同，中央與地方責任程度也不同，食安治理的關鍵是把這些情境事先制度化，「哪種情況由地方機關即時處理、哪種中央政府統一監管與指揮、哪種全國同步通報、哪種中央地方合作，全面盤點流向並下架，都應有明確、標準化、可即時啟動的分級規則，而不是每次出事才重新協調權責」。

張善政也說，大家談了很多罰則與責任歸屬，但對於整體治理的革新，討論仍然不足，這也是他認為最可惜的地方。

就桃園部分，張善政已請智慧城鄉發展委員會整理資安相關治理原則，並由衛生局盤點現行食安事件處理流程，研議如何結合食品產業現況與法令要求，將資安領域中，事件分級、關鍵供應鏈管理、資訊共享、預警機制，以及中央與地方權責分工，導入食安管理，「如果中央願意將這些方向納入修法參考，我們非常樂見。如果中央仍需要時間研議，桃園也願意先嘗試、先驗證，再把地方的實務經驗提供給中央參考」。

張善政強調，食安事件帶來的民眾不安，需要的是能真正降低風險的制度解方，真正成熟的治理，不是每次出事都重新追究一次責任，而是留下一套更好的制度，讓相同的風險，不再以相同的方式重演，這才是公共治理真正的價值。