不是驗過就安心！許淑華籲先查出毒油汙染源 急上架只會嚇跑消費者

衛福部食藥署宣布中聯油脂19批檢驗合格油品可恢復上架，南投縣長許淑華今天表示，中央尚未查明苯駢芘超標原因，民眾疑慮未除，匆促恢復販售恐「沒人敢買」；南投縣衛生局則表示，將待食藥署正式公文及產品明細送達後，再依規定辦理恢復上架作業，不會立即執行。

中聯油脂生產的大豆沙拉油日前遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發全台食安風暴。衛福部食藥署20日公布中聯油脂4月至6月共30批預防性下架油品檢驗結果，其中19批上游油品檢驗均符合食安標準，可依規定重新上架販售。

許淑華今天表示，中央當初基於食安風險，要求相關油品預防性下架，如今部分產品檢驗合格，依法恢復販售或許沒有問題，但民眾對中聯油脂相關產品仍有疑慮，中央至今也未查明苯駢芘超標的真正原因。

她指出，即使這一波油品恢復上架，消費者恐怕也不敢購買，若在真相未明前匆促恢復販售，反而可能加深社會疑慮，無助於重建市場信心。

許淑華認為，中央當務之急應是找出致癌物產生原因，釐清究竟是原物料遭汙染、製程出現問題，或其他生產環節發生異常，待所有問題調查清楚後，再一次向社會公布完整結果及改善措施，才能真正讓民眾安心。

南投縣衛生局表示，事件發生後，縣府第一時間即要求使用問題油脂製作的相關食品全面採取預防性下架措施，以維護食品安全，避免有疑慮產品持續流通市面。

針對食藥署宣布19批符合檢驗標準的油品及相關產品可重新上架販售，衛生局表示，將待收到食藥署正式公文及產品細項通知後，再依相關規定辦理恢復上架作業，確認產品符合規範後始可重新販售。

衛生局強調，食品安全攸關民眾健康，後續將持續配合中央辦理相關查核作業，並依食藥署最新公告執行管理措施，在兼顧食安與消費者權益的前提下，落實把關工作。