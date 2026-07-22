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致癌油中央地方誰的責任？陳亭妃籲修法增「地方政府風險查核機制」

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃（左）、民進黨團幹事長莊瑞雄（右）。記者邱德祥／攝影
民進黨立委陳亭妃（左）、民進黨團幹事長莊瑞雄（右）。記者邱德祥／攝影

中聯致癌油風暴未歇，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今說，雖然食安法已經定了各縣市政府應該有權力，但大家認為標準要更明確，因此這次修法增訂地方政府風險查核機制，讓各地方政府照著風險管理機制管理考核。

民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今出席黨團輿情記者會，她說現行食安法第7條第5項，就有要求食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣市主管機關，到底當時有問題的油有沒有通報？還沒修法前，要先公開這些資料到底是誰有問題？

陳亭妃也說，過去雖然食安法已經定了各縣市政府應該有權力，大家認為標準要更明確，她呼籲這次修法增訂「地方政府風險查核機制」，讓各地方政府照著風險管理機制管理考核。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，食品從原料、製造、生產到銷售端是跨縣市的，涉及到地方政府第一線的把關，中央跟地方各司其職，從這次事件發現企業良心很重要，看到在野黨版本或行政院版本，對企業責任要求更高；明天行政院的版本通過後，在野黨也提出版本好好地討論，「比去上街頭好100倍。」

莊瑞雄認為，在國會裡面可以解決的，不應以保護人民健康跟安全為藉口上街頭，相信這不是最好的方法。最好的方法是朝野之間，在行政院版本出來後，認為有所不足就提出來，認為要更嚴格在國會都可以好好討論。

范雲說，人民食安絕對是第一優先，沒有妥協空間。台北市長蔣萬安7月18日說，政府6月就接獲通報，到7月院長才出來發言，暗示政府延遲一個月。但是食藥署在6月30日傍晚接獲中聯油脂主動通報，行政院與衛福部在7月1日就會同台中市政府查廠，並要求中聯停止製造販售，過程不到24小時，卻被說成延遲一個月。他們希望修法能強化源頭、製程、通報、品質管理與數位治理，需要藍綠白合作而非對抗。

中央 陳亭妃 修法 致癌沙拉油

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