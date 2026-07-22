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醫師揭8年苯駢芘0件？ 北市衛生局駁斥：汙衊基層同仁辛勞

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
醫師杜承哲稱北市8年內針對所有單位查驗苯駢芘0件，北市衛生局今嚴正駁斥此說法汙衊基層同仁辛勞。資料照／衛生局提供
醫師杜承哲稱北市8年內針對所有單位查驗苯駢芘0件，北市衛生局今嚴正駁斥此說法汙衊基層同仁辛勞。資料照／衛生局提供

致癌油風暴擴大，台北市長蔣萬安號召7月25日上凱道，醫師杜承哲前天稱北市8年內針對所有單位查驗苯駢芘0件。北市衛生局今嚴正駁斥，此說法汙衊基層同仁辛勞，2022年至2026年配合中央指定抽驗的產品檢驗苯駢芘。  

衛生局表示，2022年至2026年依據中央「食品專案年度計畫」，配合中央指定抽驗的巧克力、嬰幼兒副食品、奶粉等48件產品檢驗苯駢芘，檢驗結果皆符合規定；中聯油脂案通報當天，市府主動新增抽驗30件市售油品的苯駢芘含量；苯駢芘已在市府油品抽驗檢驗項目中，籲請切勿傳謠。

衛生局說，食藥署「食用油脂製造業專案」每年分配給各縣市抽驗的項目與業者本就不同，北市2022至2024年受指定的檢驗項目是苯駢芘，衛生局也配合專案至中央指定的業者完成現場稽查。

衛生局 北市 中央 苯駢芘 致癌沙拉油

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