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轟政院修食安法倉促草率....蔣萬安舉一重點：竟還可限期改善

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天中午赴議會國民黨議會黨團說明市府本會期重大法議案。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天中午赴議會國民黨議會黨團說明市府本會期重大法議案。記者林麗玉／攝影

毒油食安風暴，台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕等六都首長昨出席行政院食安法修法會議，遭質疑昨天的食安法修法會議，政院根本沒準備好、急就章？蔣今中午受訪表示，昨天這場會議，看得出來行院非常倉促草率，修法相關內容都沒有做好功課，各部會之間都有不同的意見。

蔣萬安也舉其中一個修法重點「希望能夠強化即時通報責任」為例，國人非常期待，這次食安法修法能夠強化即時通報的責任，但是衛福部的版本竟然還可以限期改善，而不是即刻的開罰。

蔣說，總總這些其實很多原本應該做好功課、討論好、整合好的工作都沒有做到，所以讓整個討論非常發散而且冗長。昨天這場會議看得出來行政院非常的倉促草率，光是一個條文大家就討論得非常久。

蔣萬安今天中午赴議會國民黨議會黨團說明市府本會期重大法議案，蔣也說，所以他想，如果中央能夠事前充分地做好功課，趕快地彙整各部會的意見，那在討論上面才會更有效率，而不是如此對國人這麼關注的食安議題的修法卻如此倉促草率。

媒體追問，現在總統府也希望各縣市公布稽查結果，北市府這邊會來公布嗎？蔣萬安說，這段期間北市府針對不管是油品的稽查、整體食品安全衛生的稽查或是開會的次數，都對外做了清楚的說明。反而是毒油案爆發至今，賴清德總統照他自己的標準和過去主張的立場，到底身為總統國安會議召開了沒有？總統府如果要在發言，那不是最基本應該要先回應民眾都在問的問題嗎？

蔣萬安 修法 食安

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