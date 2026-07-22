藍營4人絕食抗議超過70小時 醫療團隊最新評估出爐

致癌油風波延燒，藍營北市議員楊植斗率3名議員參選人在凱道前絕食抗議，迄今超過70小時，氣色顯得虛弱，經醫療團隊檢查仍在健康安全範圍。民眾黨新北隊6位成員今來到絕食現場聲援，據了解，民眾黨台北隊7月25日直接上凱道。

國民黨北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任，以及新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷丶基隆市議員參選人張家馨響應725上凱道遊行活動，迄今絕食超過70小時。他們整體精神狀態不如第一日，透過喝水、濕紙巾擦拭皮膚、吹電風扇散熱，如廁需求則到介壽派出所。

醫療團隊昨天也對4位絕食者初步健康檢查，持續掌握身體狀況，雖然有點虛弱，仍在健康安全範圍。現場每天都有安排醫師團隊進駐，監控他們的身體健康，確保安全。

民進黨立委王世堅昨說，希望年輕人愛惜身體，盡快停止絕食，以健康為重。現場聲援的國民黨北市議員參選人陳冠安回應，感謝世堅委員關心，作為公民，言出必行，如同世堅委員承諾要跳海就去跳海，他們承諾絕食到7月25日也會堅持到7月25日，這次行動希望喚醒各界對食安議題的關心。

今天民眾黨議員陳世軒率新北隊，包含三重蘆洲區議員參選人陳彥廷、板橋區參選人林子宇、中和區參選人陳怡君、土城樹林三峽鶯歌區參選人吳亞倫、汐止金山萬里區參選人陳語倢到場聲援，關切4位藍營絕食者的身體狀態，也表態7月25日當天上凱道。

陳世軒表示，這次毒油事件爆發，從民進黨發言人吳崢，再到新北市議員戴瑋姍及林秉宥的人神共憤發言，民眾無法接受。身為新北市議員的他，對於有這樣的同事感到非常地不恥。民進黨新北市黨部主委、新北市長參選人蘇巧慧，對於2位民進黨新北市從政人員人神共憤的語言一聲不吭，是害怕新潮流？還是不想沾上邊，選擇無視？

與何元楷同為汐止金山萬里區參選人的陳語倢，也上前握手致意說加油，何感謝回應。何元楷表示，不管藍綠白，如果願意站出來捍衛國民的食安，我們都非常的樂見。也感謝民眾黨前來一起為食安聲援，因為在這場保衛食安的行動中，沒有人是局外人。

陳語倢說，今天來到凱道聲援國民黨，或許大家會覺得她跟何元楷都在同一個選區不是競爭對手？她強調，「在食安這件事情上沒有競爭，也不該競爭」，從來的都是食安上對於人民的安全與不安全。

民眾黨議員陳世軒（左四）今率新北隊聲援楊植斗（右一）、張家馨（右二）等4位藍營絕食者，也表態7月25日當天上凱道。記者林佳彣／攝影