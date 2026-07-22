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還未決定是否725上凱道反毒油 趙少康：不希望喧賓奪主

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
中廣前董事長趙少康（右）上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人。記者林澔一／攝影
中廣前董事長趙少康（右）上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人。記者林澔一／攝影

致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上凱道「反毒油」，國民黨台北市議員楊植斗及議員參選人也持續在凱道前接力絕食抗議，至今已超過72小時。中廣前董事長趙少康上午前往探視，致贈消暑降溫噴霧提醒他們提防高溫中暑。受訪時趙少康表示並未決定是否出席725凱道集會，但強調地方首長才是活動主角，自己不希望喧賓奪主。

趙少康表示食用油是每個人日常都會用到的東西，呼籲青鳥、側翼不要以嘲諷方式看待絕食。他表示自己近期去了解台灣大型醫院現況，包括榮總等醫學中心，住院病患中約有三分之一為癌症患者。趙少康認為政府應該從源頭管理，將市占前三大的油品公司重點檢驗，如此會比稽查下游廠商更有效率。

趙少康呼籲，關心健康、食安的人都踴躍上街頭，多一人多一份力量與聲音，讓賴清德總統聽到，聽看看人民的聲音與憤怒吶喊，民進黨執政拿到權力卻如此混是不行的。

中廣前董事長趙少康（中）上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人。記者林澔一／攝影
中廣前董事長趙少康（中）上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人。記者林澔一／攝影

中廣前董事長趙少康（右前）上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人，致贈消暑降溫噴霧提醒他們提防高溫中暑。。記者林澔一／攝影
中廣前董事長趙少康（右前）上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人，致贈消暑降溫噴霧提醒他們提防高溫中暑。。記者林澔一／攝影

中廣前董事長趙少康（中）上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人。記者林澔一／攝影
中廣前董事長趙少康（中）上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人。記者林澔一／攝影

中廣前董事長趙少康上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人，受訪時趙少康表示並未決定是否出席725凱道集會，但強調地方首長才是活動主角，自己不希望喧賓奪主。記者林澔一／攝影
中廣前董事長趙少康上午前往凱道，探視絕食中的國民黨青年民代及議員參選人，受訪時趙少康表示並未決定是否出席725凱道集會，但強調地方首長才是活動主角，自己不希望喧賓奪主。記者林澔一／攝影

凱道 趙少康 中廣 食安 致癌沙拉油

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