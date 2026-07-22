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影／呼籲中央地方共同守護食安 莊瑞雄：企業良心非常重要

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院民進黨團幹事長莊瑞雄呼籲中央跟地方各有所司，要共同來守護人民的食品安全與健康。記者邱德祥／攝影
立法院民進黨團幹事長莊瑞雄呼籲中央跟地方各有所司，要共同來守護人民的食品安全與健康。記者邱德祥／攝影

立法院民進黨團今天舉行記者會，黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、立委陳亭妃等人出席。莊瑞雄呼籲中央跟地方各有所司，要共同來守護人民的食品安全與健康。

莊瑞雄表示食品安全涉及到人民的健康，都需要中央跟地方共同來守護，因為食品原料，工廠跟原料未必會在同一個縣市，原料可能從國外來，也有可能從某縣市出品，然後工廠設置在另外一個縣市，然後銷售又是全國，從原料端到製造端、生產端，再到銷售端，它是跨縣市的，涉及地方政府在第一線把關，到最後整個食品是流竄、銷售到全國，中央跟地方其實各有所司，要共同來守護人民的健康。以這一次來看，業者在第一線，企業的良心非常重要。

針對企業延遲通報的代價，莊瑞雄說這次的修法，政院版本提高十倍，在野黨要求的會更高，在立法院裡面都可以做理性的討論，倒也不用喊價的方式，看怎麼樣才可以真正讓企業，尤其黑心企業，對他們產生嚇阻作用。另外預防性的下架，只要碰到有異常的訊號出來以後，本來第一時間就要去做通報，或者複驗出來以後，這些通報要不要去做強制，這次我相信在新修法裡面，我們都會把它放進去。

立法院民進黨團今天舉行記者會，黨團幹事長莊瑞雄（中）、書記長范雲（右）、立委陳亭妃（左）等人出席。記者邱德祥／攝影
立法院民進黨團今天舉行記者會，黨團幹事長莊瑞雄（中）、書記長范雲（右）、立委陳亭妃（左）等人出席。記者邱德祥／攝影

中央 莊瑞雄 范雲

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