在野黨提案毒蘋果公開資訊、致癌油不得上架 綠營立委要求「先休息」

立法院社福及衛環委員會邀衛福部等單位，就致癌油、毒蘋果二件食安事件專題報告。在野黨發動2項臨時提案，要求公開毒蘋果農藥標準調整依據，及中聯毒油案連環爆，國人仍看不到真相，政府企圖蓋牌、甩鍋地方政府，應要求賴政府比照頂新油事件標準盡速處理，未查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架。民進黨立委要求先休息，國民黨立委則質疑才開會就休息？最終臨時提案仍表過通過。

立法院社福及衛環委員會召委盧縣一，在衛福部長石崇良完成本次專題報告內容說明後，詢問委員會是否先處理臨時提案？現場場面一度火爆，民進黨立委范雲等人要求「先休息」，稱需要先看過提案內容才能討論。國民黨立委王育敏等人則說，怎會才剛開會就要休息，「表決休息笑死人。」執政黨執意休息，盧縣一發動表決，執政黨委員雖舉手表決，但認為主席應有裁量權，不該表決。

經表決後，委員會決議不休息、先處理臨時提案。臨時提案第一案為要求衛福部於一周內公開蘋果芬普寧農藥殘留標準提高容許量至6倍的完整科學理由，公布各年齡層之完整風險評估報告；公開專家會議紀錄及利益迴避資訊，讓社會了解決策過程。

另要求衛福部建立重大農藥「最大殘留容許量」調整公眾參與制度，於涉及大幅放寬容許量時，應辦理公聽會、公開說明會及風險溝通，而非僅以行政公告方式辦理，並重新檢討加嚴115年4月21日公告之「農藥殘留容許量標準」第三條附表一，並暫緩正式公告實施芬普寧之殘留新標準。

第二案提到，昔台南市長賴清德，面對重大油品食安風暴時，提出「食安即國安」訴求，要求中央政府為此負責，並要求民眾對問題產品做到「不買、不吃、不用」，本次中聯油脂案，國人迄今看不到真相，政府企圖蓋牌，並意欲甩鍋地方政府，要求賴政府比照103年頂新油事件標準盡速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架，以安民心，並盡速建立退貨及補償機制。

前述二案經委員會表決後通過，執政黨後續另提二案臨時提案，內容與在野黨版本相似，第三案為要求衛福部儘速處理中聯由一案，要求衛福部盡速處理，第四案為要求公布蘋果芬普寧殘留標準，包含年齡層風險評估報告。提案亦經表決通過。在野黨高喊「毒油毒蘋果，人民吃不消，人民要健康！」