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食安法修法部會仍有疑義 侯友宜：該修就修、但一定要修到位

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪，針對食安法修法表示，該修法就應盡快修法，但內容必須修到位，也要考量第一線執法人員能否落實執行。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪，針對食安法修法表示，該修法就應盡快修法，但內容必須修到位，也要考量第一線執法人員能否落實執行。記者張策／攝影

中聯油脂食安事件延燒，行政院昨邀集六都代表討論「食安法」修法，會中傳出衛福部、法務部等部會對部分條文仍有不同意見。新北市長侯友宜今天表示，人民健康的守護刻不容緩，食安法有不足之處就應趕快調整，但「一定要修到位」，也要考量第一線執法人員能否真正落實。

行政院政務委員陳時中昨主持食安法部分條文修正草案會議，邀六都代表列席。與會人士指出，地方政府對修法提出多項建議，尤其關注食安法第7條的業者監測計畫、風險分級及管控方式；會中法務部及相關單位也從裁罰刑度、比例原則、適用範圍與立法技術等面向提出意見。陳時中會後指示衛福部，整理修法文字時應納入地方建議。

侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪，被問及行政院會議進行逐條審查，但衛福部等部會仍有疑義，相關討論是否算數。侯未直接評論會議程序效力，僅表示，人民健康的守護刻不容緩，也必須謹慎處理，如何確保食品安全，是中央與地方共同責任。

侯友宜說，市府事前已針對新北面臨的食安問題進行討論，並責成副市長代表出席中央會議，向行政院提出資訊共享、全國查詢平台、分級應變制度、第一線執法標準作業程序及第三方公正單位監管等建議。

新北市副市長朱惕之昨代表市府出席會議，提出建立中央地方即時資訊共享及統一平台、強化地方緊急處置權、建置全國食品流向追溯平台、建立重大食安事件分級應變制度，以及增加地方執法人力、設備與資訊系統資源等五項建議。

侯友宜表示，食安是民生議題，除修法外，更重要的是中央與地方在執行面攜手合作，讓民眾能夠買得放心、吃得安心。他說，法令若有不足，「該修法就趕快修法」，但修法內容必須完整，也要體諒第一線同仁在實務上是否有能力落實，不能只完成法條文字，卻無法真正執行。

食安 侯友宜 衛福部

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