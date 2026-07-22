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毒油案延燒 藍委轟卓內閣失職 提案刪政院業務費與特別費

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

毒油風暴持續，國民黨立委洪孟楷鄭正鈐今天表示，衛福部清查去年至今的油品流向，全面檢驗相關業者的留存樣品，至今未能清楚交代毒油案真相，就急著讓先前預防性下架的產品重新上架，食安機制與雲端追蹤系統有何用處？批政院明顯失職，提案全數減列行政院9月至12月業務費及院長特別費

洪孟楷說，真相未釐清前，政府現在最不該做的，就是急著替廠商重新上架。廠商擅自放寬標準，拿國人的健康冒險，令人無法接受。他要求衛福部，全面清查去年至今的油品流向，今年4月至6月，短短三個月就有近2.7萬公噸油品流入市場，中聯一年可生產約21萬公噸油品。政府必須查明，自去年放寬標準以來，究竟有多少油品使用相關黃豆原料，多少已流入賣場、餐廳、食品加工廠及校園？不能只查今年3個月，更不能只公布部分資料。

洪孟楷說，全面檢驗相關業者的留存樣品，衛福部應立即全面檢驗中聯、泰山、福壽、福懋等相關業者自去年至今的留存樣品，確認究竟還有多少批次的致癌物質超標。只檢驗今年4月至6月，根本無法釐清完整風險。他也要求，徹查標準為何能被任意放寬，廠商為什麼可以自行將黃豆熱損率標準放寬10倍？主管機關事前為何毫無察覺，事後又為何無法即時攔阻？行政機關稽查、監測與督導機制出了什麼問題？

鄭正鈐說，中聯延遲通報、內部管理失當，當然須依法究責，但企業違法，不能成為中央政府卸責的擋箭牌。行政院長卓榮泰不斷強調業者惡意隱匿，甚至將矛頭指向其他縣市查察不力。問題是，政府存在的意義，正是為了在企業可能隱匿、逐利甚至違法的情況下，仍能透過查核、抽驗、追溯機制與第三方通報，及早揪出風險、防患未然。

鄭正鈐說，如果企業不說政府就永遠不知道，出了事就只能怪業者、怪地方沒查到，中央設龐大的食安機制與雲端追蹤系統，究竟有何用處？這不是甩鍋，什麼才是甩鍋？面對卓內閣一再出現的施政失序與傲慢卸責，國民黨團提案全數減列行政院9月至12月業務費及院長特別費。毒油事件所暴露的決策遲緩、監督失靈與推諉卸責，正是卓內閣施政失序的縮影。

鄭正鈐強調，人民不能接受一個出事前高喊源頭管理、出事後卻把責任甩給地方政府的行政院長，卓榮泰應下台負責。

內閣 洪孟楷 鄭正鈐 特別費

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