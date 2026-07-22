陳培瑜稱蔣萬安、盧秀燕從未查驗苯駢芘 號召上街是為卸責中央

中聯毒油爭議持續，台北市長蔣萬安號召人民7月25日上街，台中市長盧秀燕力挺。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，盧秀燕、蔣萬安根本沒驗苯駢芘，難怪急著辦遊行，把錯全怪給中央，另新竹市長高虹安也曾爆食安治理大漏洞。陳表示，依食安法，中央、地方、廠商各有各的職責，藍白別再互踢皮球。

陳培瑜表示，盧秀燕執政8年，只抽驗1次中聯油脂，而且沒有檢驗苯駢芘。相較之下，台南市府、高雄市府針對國內另外兩家食用油供應巨頭大統益、台糖，都多次抽驗，且包含苯駢芘。台中市府長期沒有依法檢驗中聯，果然就出事。

陳培瑜說，蔣萬安同樣沒驗苯駢芘，被議員爆料後竟惱羞成怒反嗆「台北市有工廠嗎？台北市沒有一家油品工廠！」但蔣萬安又錯了，台北市其實有102間食品及飼品工廠，其中當然也包含油脂製造業工廠，沒驗就代表失職。

陳培瑜指出，更荒謬的是，昨天藍營縣市首長召開「反毒油國是會議」，蔣萬安呼籲中央提供地方更多經費，去購買檢驗設備、建置實驗室，原因是「地方政府負責第一線的查核檢驗」。蔣萬安原本都推給中央，直到要跟中央索取經費，才突然人間清醒，坦承查核檢驗是由地方負責。

此外，陳培瑜還提到高虹安也爆發食安治理大漏洞。5月底台南市府檢驗出新竹生產的炊粉含有甲醛，立即通報新竹市府，新竹市府6月初檢驗後，竟未通知下游廠商，甚至直到7月18日才公布問題批號，拖了快兩個月，甲醛炊粉幾乎都已流入下游店家，「高虹安到底在掩蓋什麼？」

陳培瑜強調，依照現行食安法，中央、地方、廠商各有各的職責。稽查抽驗與封存下架就是地方政府的責任，蔣萬安自己也很清楚，請藍白不要再互踢皮球。