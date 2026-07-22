快訊

才接下亞運總教練 謝淑薇哥哥遭多女控「恐怖情人」、賣賽事通行證

春哥侃陸／天才少女風波3度逆轉 「破四唯」會否鋪開

吳宗憲捷運吃冰被抓包！遭轟「最基本規定都不知道」 本尊急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

陳培瑜稱蔣萬安、盧秀燕從未查驗苯駢芘 號召上街是為卸責中央

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨副幹事長陳培瑜表示，盧秀燕、蔣萬安根本沒驗苯駢芘，難怪急著辦遊行，把錯全怪給中央，另新竹市長高虹安也曾爆食安治理大漏洞。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨副幹事長陳培瑜表示，盧秀燕、蔣萬安根本沒驗苯駢芘，難怪急著辦遊行，把錯全怪給中央，另新竹市長高虹安也曾爆食安治理大漏洞。圖／聯合報系資料照

中聯毒油爭議持續，台北市長蔣萬安號召人民7月25日上街，台中市長盧秀燕力挺。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，盧秀燕、蔣萬安根本沒驗苯駢芘，難怪急著辦遊行，把錯全怪給中央，另新竹市長高虹安也曾爆食安治理大漏洞。陳表示，依食安法，中央、地方、廠商各有各的職責，藍白別再互踢皮球。

陳培瑜表示，盧秀燕執政8年，只抽驗1次中聯油脂，而且沒有檢驗苯駢芘。相較之下，台南市府、高雄市府針對國內另外兩家食用油供應巨頭大統益、台糖，都多次抽驗，且包含苯駢芘。台中市府長期沒有依法檢驗中聯，果然就出事。

陳培瑜說，蔣萬安同樣沒驗苯駢芘，被議員爆料後竟惱羞成怒反嗆「台北市有工廠嗎？台北市沒有一家油品工廠！」但蔣萬安又錯了，台北市其實有102間食品及飼品工廠，其中當然也包含油脂製造業工廠，沒驗就代表失職。

陳培瑜指出，更荒謬的是，昨天藍營縣市首長召開「反毒油國是會議」，蔣萬安呼籲中央提供地方更多經費，去購買檢驗設備、建置實驗室，原因是「地方政府負責第一線的查核檢驗」。蔣萬安原本都推給中央，直到要跟中央索取經費，才突然人間清醒，坦承查核檢驗是由地方負責。

此外，陳培瑜還提到高虹安也爆發食安治理大漏洞。5月底台南市府檢驗出新竹生產的炊粉含有甲醛，立即通報新竹市府，新竹市府6月初檢驗後，竟未通知下游廠商，甚至直到7月18日才公布問題批號，拖了快兩個月，甲醛炊粉幾乎都已流入下游店家，「高虹安到底在掩蓋什麼？」

陳培瑜強調，依照現行食安法，中央、地方、廠商各有各的職責。稽查抽驗與封存下架就是地方政府的責任，蔣萬安自己也很清楚，請藍白不要再互踢皮球。

盧秀燕 蔣萬安 陳培瑜 致癌沙拉油

延伸閱讀

盧秀燕邀縣市府開線上會議 盼攜手中央精進食安

蔣萬安稱北市無油品工廠？ 顏若芳轟：士林有一家豬油煉製加工廠

中聯案 政院：以科學檢驗釐清真相、中央地方各司其職

19批油可重新上架盧秀燕有疑慮 蔣萬安：沒有真相、沒有上架

相關新聞

藍擬刪除無人機計畫預算 龔明鑫：不要一次砍斷兩條手臂

立院要求行政院暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並擬減列2026年度全數預算。經濟部長龔明鑫表示，這對於國內企業影響很大，上次在野黨將國防特別預算中的無人機刪除已讓業者很沮喪，現在連經濟部統籌計畫也刪除，「前一次砍掉一條手臂，那這次連另外一條手臂也砍掉了」。

韓國瑜725會上凱道！蔣萬安拜會食安法列優先法案 感謝為食安挺身而出

毒油食安風暴，台北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油，蔣今天一早也在臉書貼出與立法院長韓國瑜的合照，並且貼文「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」

國民黨批賴總統：嘴上抗中最會 護海洋權益卻沈默退縮

賴清德總統參加玉山科技協會大會時，宣稱「當前台灣沒有台獨問題，只有捍衛國家主權的問題」，國民黨文傳會主委陳以信今抨擊，台灣今日最大問題，就是賴總統推動「新兩國論」，民進黨拒絕廢除台獨黨綱，拒絕承認九二共識，導致兩岸互信盡失，官方溝通中斷，才讓台海戰雲密布，台灣安全陷於未定之天。

陳培瑜稱蔣萬安、盧秀燕從未查驗苯駢芘 號召上街是為卸責中央

中聯毒油爭議持續，台北市長蔣萬安號召人民7月25日上街，台中市長盧秀燕力挺。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，盧秀燕、蔣萬安根本沒驗苯駢芘，難怪急著辦遊行，把錯全怪給中央，另新竹市長高虹安也曾爆食安治理大漏洞。陳表示，依食安法，中央、地方、廠商各有各的職責，藍白別再互踢皮球。

新北大巨蛋採BOT招商 侯友宜：最快4年後動工、盼8至10年內完成

新北大巨蛋確定落腳樹林機五，新北市長侯友宜表示，大巨蛋將採BOT方式引進民間參與，前期都市計畫、土地取得及招商程序預估約需5年，若審議順利，最快可壓縮至4年後啟動興建。

黃國昌稱政院修食安法為轉移725焦點 食藥署長姜至剛可能先下台

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召7月25日上街表達抗議，行政院預計本周提出「食品安全衛生管理法」修正草案。民眾黨主席黃國昌今天說，行政院邀六都市長會商「食安法」，目的是為了轉移725遊行焦點，同時驚爆食藥署長姜至剛可能在本周下台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。