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毒油食安風暴...陳時中遭爆料仍應酬跑「酒攤」？李明賢轟螺絲掉滿地

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員李明賢也接獲爆料，指陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」圖／截自李明賢臉書
國民黨北市議員李明賢也接獲爆料，指陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」圖／截自李明賢臉書

毒油食安風暴持續燒，行政院昨邀六都首長研商食安法修法，由行政院政委陳時中主持，遭與會的台中市長盧秀燕轟政院版仍相當粗糙。國民黨北市議員李明賢也接獲爆料，指陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」

「毒油燒不停，陳時中有空趕酒攤？」李明賢今天在臉書痛批，毒油風暴延燒三周多，行政院除蓋牌、推卸責任，綠營側翼大作梗圖修理蔣萬安、盧秀燕等地方縣市長，對於毒油源頭是什麼？如何讓人民重拾對於食安的信心？執政黨始終拿不出說服人民的具體方法。

李明賢說，誇張的是，他最近接獲民眾爆料，指行政院督導食安、參與政院危機處理的政委陳時中，竟在毒油事件愈燒愈大的7月11日晚間，被目睹在通化街應酬跑「酒攤」？李明賢痛批，政務官下班跑攤無可厚非、也屬於個人自由，然而，毒油風暴鬧得沸沸揚揚，如果當兵打仗就是「一級戒備」狀態，陳時中身為督導食安業務的政務委員，居然有心思閒暇去趕酒攤，這也凸顯政院面對毒油事件掉以輕心、螺絲掉滿地。

李說，更何況，陳時中雖非公衛出身牙醫，卻也曾任衛福部長，甚至還是總統府健康台灣推動聯盟副召集人，醫療專業應該比卓榮泰強，從分工來看，至少應該是這次食安風暴的「副指揮官」；值此食安風暴當下，政務官若是應酬酒攤優先，實在失職。

不過李明賢也推測，還有一種可能，就是陳時中被排除在此事件危機小組名單之外，或是陳時中並非卓揆的決策圈，才會出現食安危機當下、督導食安的政務官街邊應酬的奇怪畫面？不過對於昨行政院邀六都市長開會，陳時中還出面說明食安法修法方向，李明賢問，陳時中似乎又不像在狀況外，到底陳時中在這次食安危機，到底扮演哪一種角色呢？

最後李明賢說，更令民眾想問的是，「陳時中那一晚滿桌菜餚、啤酒，陳時中吃的安心、喝的安心嗎？」

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國民黨北市議員李明賢也接獲爆料，指陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」圖／截自李明賢臉書
國民黨北市議員李明賢也接獲爆料，指陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」圖／截自李明賢臉書

國民黨北市議員李明賢也接獲爆料，指陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」圖／截自李明賢臉書
國民黨北市議員李明賢也接獲爆料，指陳時中在毒油風暴期間，竟被目睹在北市通化街應酬跑「酒攤」？李明賢嘆，爆料民眾不解說「這個時刻，怎麼還會這麼悠閒？」圖／截自李明賢臉書

食安 李明賢 陳時中

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