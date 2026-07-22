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北市公安會報談食安？ 綠：蔣市府用「安」字會報混淆視聽

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員林延鳳。聯合報系資料照
民進黨北市議員林延鳳。聯合報系資料照

致癌油風波延燒，北市府稱固定召開「三安會報」，其中公安會報固定報告食安績效及討論食安議題。民進黨議員林延鳳打臉指出，食安會報與公安會報聚焦的主題不同，蔣市府自己才是不懂「市政ABC」，不然就是故意「問A答B」，用都有「安」字的會報來混淆視聽，根本是心虛「見笑轉生氣」。

林延鳳指出，蔣市府拿「公安會報」的紀錄替蔣萬安擦脂抹粉，指稱在會議中有討論食安議題，以表示蔣萬安注重食安。但問題是，公安會報是消防局負責的會議，內容針對各種影響公共安全的事項，而既然是「會報」，就有各局處人員出席，除了關注消防、救護外，有涉及施工的工務單位、職場安全的勞動局，當然也會在發生民眾中毒時由衛生局提出食品公共安全的說明，其效果與食安會報專責討論食品安全不可同等而論。

她也提到，北市府最近一次召開公安會報的日期是今年的6月24日，也就是說，在中聯油脂的產品爆發苯駢芘超標事件後，北市府並沒有特別為此召開公安會報，按照北市府的邏輯，沒有加開關心食安的公安會報，是不是證明了蔣萬安對食品安全其實沒有那麼在意？

林延鳳批評，用這種問A答B的詭辯方式，難道要用蔣萬安有主持市政會議，衛生局、交通局、警察局也會出席，就說蔣萬安主持市政會議就是注重食安、道安、治安，那請問為何這些局處還要另外開會？蔣萬安為何又另外親自主持道安與治安會議？

她懷疑，市府特別提出「公安會報」，可能是因為裡面有個「安」字，刻意籍此魚目混珠，讓民眾誤以為它就是三安之中的「食安會報」。

林延鳳直言，蔣萬安身為北市府食品安全委員會的召集人，這個委員會的「食安會報」是由衛生局負責，重點是持續關注、監測各種食品安全，而不是已經發生公共安全的食安事件才來討論，完整的會議紀錄就放在台北市衛生局的官方網站上，其中也留下蔣萬安多次請假未出席的紀錄，「證據都在那邊，竟然還敢公然說謊，蔣市府真的以為台北市民這種好騙嗎？」

食安 公安 綠營 蔣萬安

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