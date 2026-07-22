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深夜再探視絕食藍營青年 鄭麗文：第三天最難熬
致癌油風暴延燒，國民黨台北市議員楊植斗與議員參選人等在凱道前絕食抗議已逾60小時。國民黨主席鄭麗文深夜再度前往凱道前探視，除關切四人身體狀況，並與台北市議員參選人賴苡任討論後續帳篷內部及周邊布置。
鄭麗文昨天晚間10時半現身凱道前，探視正在絕食的藍營議員參選人。鄭麗文表示，她晚間剛結束南部行程，下高鐵後過來關心一下大家的身體狀況。他們說雖然已出現明顯頭痛症狀，其他都還好，由於大夥已經入睡，她就不再打擾，主要是晚上來看一下大家的安全和身體情況。
鄭麗文說，絕食過程中通常第二到第三天是最難熬的，後面就會好一點，雖然他們現在體力上比較虛弱，這是最辛苦的時候。尤其現在白天很熱，對他們是很大考驗，她也謝謝大家關心，希望共同為台灣加油。
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