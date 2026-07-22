新聞眼／中央地方3大分歧 1場會議火上澆油

致癌油事件延燒逾三周，行政院在與地方政府連番隔空駁火後，昨天總算和六都代表坐下來討論食安法修法，本應是中央與地方放下歧見、共商解決之道的契機，不料從會前程序、修法內容到會議結論，雙方看法持續分歧，不但未化解疑慮，反而點燃更多戰火，無疑火上澆油。

這場會議的第一道分歧來自與會名單，台北市長蔣萬安質疑為何只邀六都參與，對比台中市長盧秀燕舉辦線上食安國是會議廣邀全台廿二縣市參與，政院作法難免引發質疑；況且去年九月時，行政院長卓榮泰曾主動邀集所有縣市共商財劃法，難道食安事件的重要性不如財政分配？

食安事件發生至今，賴清德總統遲未舉行全國性會議，無怪乎盧秀燕昨搬出十二年前台南市長賴清德的發言，反問中央官員「有沒有在聽賴總統的話？」盧用「綠營標準」來質疑綠營，賴政府恐也很難還擊。

第二道分歧為誰能赴中聯查廠，中央、地方曾在獲報問題油品後，於一日前往中聯查廠並要求業者停工，食藥署委託的獨立調查小組，卻在時隔多日後才於昨日有進度，更令人不解的是，行政院日前才以中聯沒有復工可能，質疑台中市府二度查廠是為協助業者復工，如今回頭看，恐難掩雙標之嫌。

第三道分歧則是中聯合格油品能否重新上架，在社會已對油品瀰漫不信任氛圍下，不只蔣萬安、盧秀燕對恢復上架表達強烈疑慮，就連民進黨籍的高雄市長陳其邁也有所質疑，如何能取信國人？一場本應解決問題的會議，最終不僅出現重大分歧，更凸顯中央與各部會及地方政府的聯繫不足。這場食安風暴，賴政府被譏諷「油槍滑掉」，讓在野黨滿地撿到槍，藍白七二五上街頭的決心自然更加堅定。

對照民進黨在野時期監督劣質油品的猛烈力道，難怪被質疑「換位子就換腦袋」。這把因食安而起的民怨之火，若政府再拿不出溝通誠意和具體作為，恐將毀掉人民對執政黨僅存的信賴。